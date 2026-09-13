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Juegos Suramericanos 2025 Juegos Suramericanos 2026

Primeras dos medallas de oro para Argentina: Di Tella en esgrima y Macarena Ceballos en natación

El esgrimista Pascual Di Tella ganó la prueba de sable individual masculino, mientras que Macarena Ceballos se impuso en los 100 metros pecho.

13/09/2026 | 18:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Pascual Di Tella, primera medalla de oro para Argentina. (Foto: Cadena 3)

FOTO: Pascual Di Tella, primera medalla de oro para Argentina. (Foto: Cadena 3)

Pascual Di Tella, primera medalla de oro para Argentina. (Foto: Cadena 3)

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    Audio. Suramericanos: el esgrimista Pascual Di Tella consiguió la primera medalla de oro para Argentina

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Argentina consiguió sus dos primeras medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026. El esgrimista Pascual Di Tella se consagró como campeón en la prueba de sable individual masculino, mientras que la nadadora Macarena Ceballos se impuso en los 100 metros pechos.

Di Tella, oriundo de Buenos Aires, tuvo una jornada sobresaliente y llegó a la final tras vencer en semifinales a su compatriota Juan Bacha. Este resultado garantizó a Bacha la medalla de bronce para Argentina.

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En la final, Di Tella se enfrentó al venezolano Eliecer Romero, considerado uno de los principales favoritos al título y que hasta ese momento mantenía un récord invicto en el torneo. El argentino logró imponerse con un marcador de 15 a 12, asegurando así el primer lugar en el podio.

Este triunfo también tiene un significado histórico para el sable argentino, ya que Di Tella se convirtió en el primer representante nacional de esta disciplina en obtener la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en un lapso de 36 años.

Segundo oro y una plata 

Unas horas más tarde, Macarena Ceballos le dio el segundo oro a la delegación argentina. En la competencia de 100 metros pecho, fue la más rápida de todas: completó la prueba en 1:06.80.

Oriunda de Río Cuarto, estuvo en los Juegos Olímpicos París 2024, donde alcanzó las finales y terminó en el 15° puesto.

Pero no fue la única medalla argentina en esa competencia, ya que Martina Barbeito salió segunda y se quedó con la de plata.

Lectura rápida

¿Quién ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos?
Pascual Di Tella ganó la medalla de oro en sable individual masculino.

¿A quién venció Di Tella en semifinales?
Venció a su compatriota Juan Bacha en semifinales.

¿Quién fue el oponente de Di Tella en la final?
Se enfrentó al venezolano Eliecer Romero en la final.

¿Cuál fue el marcador final del partido?
El marcador final fue 15 a 12 a favor de Di Tella.

¿Cuánto tiempo pasó desde la última medalla de oro de sable argentino en los Juegos Suramericanos?
Pasaron 36 años desde la última medalla de oro en sable argentino.

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