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Malvinas: el ministro de Defensa argentino respaldó los dichos de Trump y destacó la vía pacífica

El ministro de Defensa, Carlos Presti, interpreta las declaraciones de Trump como un apoyo al diálogo. Argentina reafirma su postura de recuperar la soberanía sobre las Malvinas mediante la diplomacia, mientras se prepara para construir una base naval en Ushuaia.

13/09/2026 | 18:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación.

FOTO: Carlos Presti, ministro de Defensa de la Nación.

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El ministro de Defensa, Carlos Presti, abordó el domingo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Presti consideró que las palabras de Trump debían ser vistas como un apoyo a la búsqueda de una solución pacífica.

Trump había advertido que un posible nuevo enfrentamiento entre ambos países por el archipiélago podría derivar en un escenario de extrema gravedad. Además, sugirió la posibilidad de actuar como mediador si las circunstancias así lo requerían.

Frente a estas afirmaciones, Presti reafirmó que la postura de Argentina se centraba en recuperar la soberanía sobre las islas a través de mecanismos diplomáticos. En este contexto, destacó que el Gobierno interpretaba la propuesta del mandatario estadounidense como una señal positiva hacia el diálogo, y no como una posición adversa hacia alguno de los países involucrados: “Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”.

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“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, agregó el funcionario en Radio Mitre.

El ministro también subrayó la relación entre Argentina y Estados Unidos en el ámbito de Defensa, y enfatizó que esta conexión permite a Argentina fortalecer su posición estratégica en el Atlántico Sur. Asimismo, mencionó la presencia argentina en la región y los proyectos que el Gobierno impulsa en Tierra del Fuego.

En este marco, Presti anunció que la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia comenzaría en enero de 2027. Esta obra forma parte del plan oficial para reforzar la presencia y las capacidades argentinas en el extremo sur del país.

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Las declaraciones del ministro se produjeron en un contexto de renovada atención internacional sobre la cuestión de las Malvinas, tras las menciones de Trump al conflicto, mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática. El Reino Unido, por su parte, mantiene su postura sobre el archipiélago.

Lectura rápida

¿Qué tema abordó Carlos Presti? Las declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

¿Quién es el ministro de Defensa de Argentina? Carlos Presti.

¿Cuándo comenzará la construcción de la Base Naval Integrada? En enero de 2027.

¿Dónde se ubicará la Base Naval Integrada? En Ushuaia.

¿Por qué es importante la relación entre Argentina y Estados Unidos? Permite a Argentina fortalecer su posición estratégica en el Atlántico Sur.

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