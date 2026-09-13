Argentina celebra su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – La delegación argentina consiguió su primera medalla dorada en el segundo día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias al triunfo de Pascual Di Tella en esgrima.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el esgrimista se impuso en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, con un marcador de 15 a 12.

Sumando el bronce conseguido por Juan Bacha, la esgrima argentina ha acumulado dos medallas al total de nueve preseas obtenidas por la delegación nacional hasta el momento.

Pascual Di Tella, quien representó a Argentina en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, logró el primer oro argentino en esta edición de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran por tercera vez en el país y son transmitidos por TyC Sports.

El triunfo del argentino se dio tras imponerse por 15-12 en la final al venezolano Eliecer Romero, quien llegaba como favorito, siendo el 39.º del ranking mundial (Di Tella ocupa el 74.º), además de haber ganado el bronce en los últimos Panamericanos.

En un torneo que se llevó a cabo en su totalidad durante la jornada del domingo, Pascual Di Tella comenzó la competencia en el grupo A, donde obtuvo un triunfo inicial por 5-3 ante el brasileño Bruno Pekelman. Posteriormente, derrotó al chileno Manuel Bahamonde, al peruano Leonardo Núñez, al colombiano Jacob Cardona y al paraguayo Gonzalo Ruiz, avanzando a la fase de grupos, aunque cayó ante el propio Romero.

En los cuartos de final, se enfrentó nuevamente a Bruno Pekelman, a quien venció por 15-5, y en la semifinal se midió contra su compatriota Juan Bacha, quien terminó obteniendo el bronce al caer por 15-12.

Con un total de nueve medallas hasta el momento, que posicionan a Argentina como el segundo país con más medallas, detrás de Brasil, a las dos medallas de esgrima se suman el bronce de Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas y otros dos triunfos en natación en pileta: Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke en 100 metros de estilo pecho y 50 metros en espalda, respectivamente.

Además, Martina Barbeito logró la medalla plateada en la misma categoría que Ceballos, mientras que Andrea Berrino y Lucas Alba obtuvieron el bronce en 50 metros de espalda y 800 metros estilo libre, respectivamente.