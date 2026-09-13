Motociclista alcoholizado atropella a cinco mujeres en peregrinación hacia Salta

En la madrugada de este domingo, un accidente impactante se produjo en Salta cuando un motociclista, que circulaba bajo los efectos del alcohol, atropelló a cinco mujeres que se dirigían hacia la Catedral Basílica de Salta.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 5 en la Ruta Nacional 9, específicamente en las cercanías de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes. Las mujeres, que formaban parte de un grupo de peregrinos, habían partido desde Apolinario Saravia con el propósito de asistir a la Peregrinación del Milagro.

Tras el atropello, dos de las mujeres fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres recibieron atención en el hospital San Bernardo de Salta. Afortunadamente, todas se encontraban fuera de peligro tras recibir la atención médica necesaria por las lesiones sufridas.

El conductor de la motocicleta fue sometido a un control de alcoholemia que reveló un nivel de 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Posteriormente, el motociclista fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia, que ahora investigará las circunstancias del accidente.

Las cinco mujeres eran parte de un grupo más amplio de peregrinos que, en estos días, recorren diversas rutas de Salta para participar en las festividades religiosas en honor a los santos patronos. Muchos de estos peregrinos recorren largas distancias a pie, transitando tanto por rutas provinciales como nacionales para llegar a la capital salteña.

Este año, las autoridades implementaron una aplicación destinada a registrar los recorridos y proporcionar información sobre los puntos de asistencia para los participantes de la movilización religiosa. Sin embargo, las mujeres atropelladas no estaban registradas en este sistema, ya que habían comenzado su trayecto de manera independiente, lo que les impidió contar con el esquema preventivo de acompañamiento policial que se ofrece a los grupos de peregrinos.

Tras el incidente, las autoridades locales instaron a extremar las precauciones, tanto a los peregrinos como a los conductores que transitan por las rutas utilizadas por los caminantes, para evitar futuros accidentes.