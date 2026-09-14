Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el lunes 14 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 5°. La humedad se encuentra en un 92%, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica es de 1025 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un clima más cálido. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. Para el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde.