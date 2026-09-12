Juana Viale comparte divertidas anécdotas sobre la recuperación de Mirtha Legrand

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Juana Viale regresó para ponerse nuevamente al frente de La Noche de Mirtha y reveló detalles de cómo se encuentra su abuela.

En los primeros minutos del ciclo, la conductora se tomó un momento para responder la pregunta que todos los espectadores se hacían y explicar que Mirtha Legrand aún se encuentra en proceso de recuperación, por lo que Viale fue la encargada de ponerse al mando de su programa.

Con su habitual carisma y simpatía, Juana transmitió total tranquilidad al público sobre la evolución de la diva, destacando que su estado general es muy positivo: "Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas."

Durante su presentación, no faltó el toque de humor para describir la personalidad incansable de "La Chiqui". Viale bromeó sobre lo difícil que resulta para los profesionales de la salud mantener a la conductora en reposo absoluto.

"Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados", comentó Juana entre risas.

Mirando fijamente a la cámara, Viale aprovechó el espacio para enviar un cálido saludo a la Diva de los Almuerzos, sabiendo que estaba siguiendo la transmisión en directo desde su habitación.

Las declaraciones de la conductora coincidieron con la información oficial emitida por el Sanatorio Mater Dei en su último parte médico. La institución confirmó que Mirtha evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio, asistida por su kinesiólogo, atenta a sus asuntos personales y profundamente agradecida por el constante afecto que recibe de la gente.