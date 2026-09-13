Marcelo Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo fue oficializado el domingo como el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino asumió la dirección de la Tri con un proyecto que se extendería durante los próximos cuatro años, teniendo como principales objetivos la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030.

El Muñeco llegó al seleccionado ecuatoriano tras un exitoso ciclo como entrenador de River Plate. En el club de Núñez, construyó una de las etapas más significativas de su historia reciente, donde logró 14 títulos, 7 nacionales y 7 internacionales, entre ellos 2 copas Libertadores y 1 Sudamericana.

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Su segundo ciclo no fue bueno y no consiguió títulos en los 18 meses en los que estuvo. Finalizó en febrero de este año y estos meses no dirigió ningún equipo, hasta que apareció la propuesta de Ecuador.

La llegada de Gallardo se había ido concretando en las semanas previas. El acuerdo con la Federación estaba prácticamente cerrado y el entrenador tenía planes de trasladarse a Quito para finalizar los últimos detalles de su incorporación. Días antes, su nombre había figurado en los registros de la FIFA como seleccionador de Ecuador, aunque luego fue retirado antes del anuncio oficial.

La Federación confirmó la contratación del "Muñeco" con un emotivo video en sus redes sociales, haciendo énfasis en su popular frase "que la gente crea porque tiene con qué".

Gallardo reemplaza a Sebastián Beccacece y su primer gran desafío consiste en darle continuidad al seleccionado tras el Mundial 2026. Su proyecto no se limita únicamente al plantel mayor; durante las conversaciones con la dirigencia ecuatoriana, presentó una propuesta integral para trabajar también con las distintas selecciones nacionales.

Con la clasificación al Mundial 2030 como uno de los objetivos a largo plazo, Gallardo inició así una nueva etapa en su carrera. Esta experiencia representó su primera vez al frente de una selección nacional y un desafío diferente tras una trayectoria marcada principalmente por su trabajo en clubes.