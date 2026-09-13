Independiente igualó con San Lorenzo y se acerca lentamente a la punta del Torneo Clausura 2026

Independiente fue de mayor a menor ante un rival que pudo crecer luego de un flojo primer tiempo e igualó 1-1 con San Lorenzo, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El local comenzó en ventaja con el gol del defensor Juan Arrayago, a los seis minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Facundo Farías firmó la igualdad en el quinto minuto del complemento.

La igualdad deja al “Rojo” en el sexto lugar de la zona A con 14 puntos, a tres del líder, mientras que el conjunto que dirige Rubén Darío Insúa, en el inicio de su tercer ciclo, marcha noveno en el grupo con 11 unidades.

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En la próxima fecha, los dirigidos por el entrenador Jadson Viera visitarán a Unión, el sábado 19 de septiembre desde las 16:45, mientras que el “Ciclón” jugará como local ante Boca, en un clásico a disputarse el domingo 20 a partir de las 14:45.

En la primera parte se vio la mejor versión del conjunto que dirige Jadson Viera, ante un “Ciclón” desacomodado en los primeros minutos del tercer ciclo de Insúa en el banco de suplentes.

El local se puso en ventaja en la primera jugada de peligro del partido, a los seis minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo para la aparición del defensor Juan Arrayago, cuyo cabezazo de pique al piso abrió el marcador.

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¡¡EL ROJO MADRUGÓ AL CICLÓN DE INSÚA EN EL CLÁSICO!! Hermoso centro de Santi Montiel y golazo de cabeza del pibe Arrayago, para poner el 1-0 de Independiente en tan solo 6' PT.



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Siete minutos más tarde, el volante Maximiliano Meza filtró un pase por el costado izquierdo del frente de ataque para el desmarque del delantero Ezequiel Ávila, que sacó un buen remate al segundo palo pero no sorprendió al arquero José Devecchi.

La visita tuvo su primer acercamiento a los 28 minutos, con una pelota que Arrayago no pudo desviar y permitió que el delantero Rodrigo Auzmendi definiera con el empeine, aunque no pudo darle puntería a su remate.

A los 32 minutos de la primera parte, un centro al primer poste habilitó el cabezazo del “Chimy” Ávila, que sorprendió al ganar de cabeza a pesar de su baja estatura y cuya pelota dibujó una gran parábola en el aire, para luego impactar en el travesaño antes de irse.

El “Rojo” se perdió un gol increíble en tiempo cumplido del primer tiempo, tras un desborde por derecha del lateral Leonardo Godoy y centro atrás para Ávila, cuyo remate pifiado le quedó al delantero Matías Abaldo, aunque el tiro del uruguayo chocó con la pierna del defensor Danilo Arboleda y se fue al córner.

De aquel tiro de esquina llegó un intento olímpico del extremo Santiago Montiel, que hubiera entrado alto y por el segundo palo de no ser por una gran estirada hacia atrás de Devecchi.

El equipo de Rubén Darío Insúa igualó a los cinco minutos del segundo tiempo, con un auténtico golazo: Facundo Farías llegó al borde del área y sacó un derechazo tremendo e inatajable, que se metió por el ángulo derecho del arquero Rodrigo Rey.

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¡¡POR ALGO LE DICEN LA JOYA!! ¡¡UNA LOCURA EL FIERRAZO DE FARÍAS DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA MARCAR EL 1-1 DE SAN LORENZO EN EL CLÁSICO ANTE INDEPENDIENTE!! Su primer gol en el Ciclón, una belleza... ??



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Solo dos minutos después, Santiago Montiel intentó imitar lo hecho por Farías, pero con la pierna zurda, aunque Devecchi le adivinó las intenciones y descolgó la pelota del ángulo.

En un segundo tiempo en el que las jugadas de peligro escasearon más de lo esperado, un córner con dos cabezazos fue bajado al área chica por el defensor Danilo Arboleda para el remate de espaldas de Auzmendi, cuyo remate improvisado con el taco se fue cerca del poste derecho de Rey.

Síntesis del partido.

Torneo Clausura 2026:

Fecha 9. Zona A.

Independiente 1 - 1 San Lorenzo.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Facundo Tello. VAR: Fernando Espinoza.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza, Santiago Montiel; Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Gol en el primer tiempo: 6m. Juan Arrayago (I).

Gol en el segundo tiempo: 5m. Facundo Farías (SL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano (SL) y Ezequiel Herrera por Ignacio Perruzzi (SL); 27m. Enzo Salas por Alexis Cuello (SL); Lautaro Millán por Maximiliano Meza (I) y Josías Paláis por Matías Abaldo (I); 34m. David Martínez por Iván Marcone (I) y Felipe Tempone por Ezequiel Ávila (I); Juan Cruz Rattalino por Manuel Insaurralde (SL); 42m. Iván Morales por Mateo Pérez Curci (I).