Manchester City se quedó con el clásico: venció 1-0 al United y sigue invicto en la Premier League

FOTO: Haaland festeja el gol con el que le dio el triunfo al Manchester City.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El Manchester City logró un triunfo de 1-0 en su visita al Manchester United, en el marco de la cuarta jornada de la Premier League, manteniendo así su puntaje perfecto.

El único tanto del partido fue anotado por el delantero noruego Erling Braut Haaland, quien tuvo la colaboración del mediocampista argentino Enzo Fernández, titular en el equipo.

El encuentro comenzó con un gran desafío para el Manchester City, ya que a los 23 minutos de la primera mitad, el inglés Phil Foden recibió una tarjeta roja tras una fuerte falta sobre el portugués Bruno Fernandes.

El Manchester United tuvo varias oportunidades claras, especialmente a través de Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, pero ambos disparos se estrellaron en el palo del arco defendido por el italiano Gianluigi Donnarumma.

A pesar de la adversidad, el Manchester City no se rindió y logró abrir el marcador a los 15 minutos del segundo tiempo. Haaland, tras un preciso pase del croata Josko Gvardiol, definió con acierto desde el área pequeña. Inicialmente, el gol fue anulado por offside, pero tras la revisión del VAR se confirmó que el delantero estaba habilitado, validando así la anotación.

El City estuvo cerca de aumentar su ventaja a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Fernández disparó desde la medialuna, pero el arquero del United, el belga Senne Lammens, realizó una notable atajada que desvió el balón al palo.

Por su parte, el Manchester United, que contó con el defensor argentino Lisandro Martínez en el once inicial, tuvo una última oportunidad clara en el minuto final, cuando un mano a mano del camerunés Bryan Mbeumo fue detenido por Donnarumma.

Con este resultado, el City alcanzó los 12 puntos, manteniendo su puntaje ideal en la Premier League, mientras que el United se sitúa en el decimotercer lugar con solo cuatro unidades.

En la próxima jornada, el Manchester City recibirá al Sunderland, mientras que el United visitará al Fulham en busca de una recuperación necesaria.

En otro partido disputado este domingo en la Premier League, el Brighton goleó 5-0 al Coventry City y se posicionó cuarto en la tabla con siete puntos.