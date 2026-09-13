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Belgrano cae ante Sarmiento en Junín: seguilo en vivo

El partido se disputa desde las 14.45 en el estadio Eva Perón. "El Pirata" viene de empatar con Huracán y marcha séptimo. "El Verde", de gran campaña, está segundo. Hay hinchas "piratas". Transmite Cadena 3.

13/09/2026 | 14:36Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Pirata", con camiseta alternativa en Junín (Foto: @Belgrano)

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Belgrano busca este domingo recuperar la senda del triunfo en su visita al sorprendente Sarmiento de Junín, por la novena fecha del Torneo Clausura.

El partido se disputa desde las 14.45 en el estadio Eva Perón, con transmisión de Cadena 3.

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“El Pirata” viene de empatar con Huracán y marcha séptimo en la tabla, mientras que “El Verde” atraviesa una gran campaña y se ubica segundo.

El encuentro cuenta con la presencia de hinchas de Belgrano en la parcialidad visitante.

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