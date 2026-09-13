Colapinto brilló en Madrid y terminó séptimo en el GP de España: volvió a ganar Antonelli
El piloto pilarense edificó una extraordinaria largada, en la que ganó dos puestos, y después mantuvo el ritmo en la carrera. Terminó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El joven italiano fue el ganador.
13/09/2026 | 11:44Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto quiere pisar fuerte en Madrid.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y finalizó séptimo en el circuito de Madrid.
El piloto pilarense protagonizó una extraordinaria largada, en la que ganó dos posiciones, y luego logró mantener un buen ritmo durante la carrera para asegurar un lugar entre los siete primeros y sumar seis puntos.
Colapinto, además, terminó por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, en una jornada positiva para el equipo.
La victoria quedó nuevamente en manos de Kimi Antonelli. El joven piloto italiano, de 19 años, volvió a imponerse en la Fórmula 1 y sumó otro triunfo a su gran presente en la categoría, en la que va camino a ser el campeón del mundo más joven de la historia de la Máxima.
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Lectura rápida
1. ¿Quién tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de España?
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de España.
2. ¿En qué posición finalizó Colapinto en la carrera?
Colapinto finalizó en la séptima posición en el Gran Premio de España.
3. ¿Qué equipo representa Colapinto?
Colapinto representa al equipo Alpine en la Fórmula 1.
4. ¿Quién ganó el Gran Premio de España?
Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de España.
5. ¿Cuántos puntos sumó Colapinto en la carrera?
Colapinto sumó seis puntos en la carrera.