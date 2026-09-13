Colapinto brilló en Madrid y terminó séptimo en el GP de España: volvió a ganar Antonelli

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Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y finalizó séptimo en el circuito de Madrid.

El piloto pilarense protagonizó una extraordinaria largada, en la que ganó dos posiciones, y luego logró mantener un buen ritmo durante la carrera para asegurar un lugar entre los siete primeros y sumar seis puntos.

Colapinto, además, terminó por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, en una jornada positiva para el equipo.

La victoria quedó nuevamente en manos de Kimi Antonelli. El joven piloto italiano, de 19 años, volvió a imponerse en la Fórmula 1 y sumó otro triunfo a su gran presente en la categoría, en la que va camino a ser el campeón del mundo más joven de la historia de la Máxima.

Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.