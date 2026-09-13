Un auto chocó contra una estación de servicio en San Lorenzo y derribó un surtidor

FOTO: El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en avenida San Martín y Alem. (Día0)

Un automóvil protagonizó este domingo por la mañana un fuerte siniestro vial en pleno centro de San Lorenzo, al ingresar a una estación de servicio ubicada en la esquina de avenida San Martín y Alem y chocar contra uno de sus surtidores.

Por causas que todavía no fueron determinadas, el vehículo terminó dentro del predio de la estación Shell e impactó directamente contra una de las estructuras utilizadas para el despacho de combustible, que quedó derribada por la violencia del choque. El auto, en tanto, sufrió importantes daños en su sector delantero.

Tras el impacto, los responsables del establecimiento activaron el protocolo de seguridad y cortaron el suministro de combustible como medida preventiva para reducir cualquier riesgo derivado de la rotura del surtidor.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos y personal de emergencias médicas, que trabajaron para asegurar el sector y controlar la situación.

Las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo eran materia de investigación. Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas como consecuencia del episodio.