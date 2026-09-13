En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un auto chocó contra una estación de servicio en San Lorenzo y derribó un surtidor

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en avenida San Martín y Alem. El vehículo ingresó al predio y golpeó una de las estructuras de expendio de combustible. Bomberos y Policía desplegaron un operativo preventivo.

13/09/2026 | 12:08Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en avenida San Martín y Alem. (Día0)

FOTO: El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en avenida San Martín y Alem. (Día0)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un automóvil protagonizó este domingo por la mañana un fuerte siniestro vial en pleno centro de San Lorenzo, al ingresar a una estación de servicio ubicada en la esquina de avenida San Martín y Alem y chocar contra uno de sus surtidores.

Por causas que todavía no fueron determinadas, el vehículo terminó dentro del predio de la estación Shell e impactó directamente contra una de las estructuras utilizadas para el despacho de combustible, que quedó derribada por la violencia del choque. El auto, en tanto, sufrió importantes daños en su sector delantero.

Tras el impacto, los responsables del establecimiento activaron el protocolo de seguridad y cortaron el suministro de combustible como medida preventiva para reducir cualquier riesgo derivado de la rotura del surtidor.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos y personal de emergencias médicas, que trabajaron para asegurar el sector y controlar la situación.

Las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo eran materia de investigación. Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas como consecuencia del episodio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un automóvil chocó contra un surtidor en una estación de servicio en San Lorenzo.

¿Quiénes intervinieron? Efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos y personal de emergencias médicas.

¿Cuándo sucedió? Este domingo por la mañana.

¿Dónde sucedió? En una estación de servicio Shell en la esquina de avenida San Martín y Alem.

¿Cómo se manejó la situación? Se activó un protocolo de seguridad y se cortó el suministro de combustible.

¿Por qué se investiga el hecho? Las causas del accidente y el control del vehículo son materia de investigación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf