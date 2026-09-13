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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 7°. La humedad es alta y el cielo se mantendrá nublado durante gran parte del día.

13/09/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Este domingo 13 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. Las temperaturas actuales rondan los 7°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región. El viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el sureste, y la visibilidad es óptima, con 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 6° y una máxima de 7°. Las condiciones del cielo permanecerán cubiertas por nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá el ambiente fresco. La presión atmosférica se sitúa en 1032 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico muestra un cambio gradual en las temperaturas. El lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 15°, con cielo nublado. El martes 15 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una mínima de 8° y una máxima de 24°, con cielo despejado. Este aumento en las temperaturas continuará, con el miércoles 16 de septiembre alcanzando mínimas de 12° y máximas de 26°, y el jueves 17 de septiembre, mínimas de 13° y máximas de 27°.

Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se prevé que las temperaturas sigan en aumento, con mínimas de 17° y máximas de 30°, aunque el cielo volverá a estar nublado. Este cambio en las condiciones climáticas sugiere un inicio de primavera más cálido y soleado para Tucumán.

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