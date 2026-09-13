La Iglesia de Córdoba busca voluntarios para la histórica visita del papa León XIV

FOTO: La visita de León XIV a Córdoba congregará a cientos de miles de personas.

La Iglesia de Córdoba busca entre 8.000 y 10.000 voluntarios para colaborar durante la histórica visita del Papa León XIV a la provincia.

La convocatoria está dirigida a argentinos o personas con residencia argentina, de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

La preinscripción no implica una asignación automática a un área de servicio. La tarea que realizará cada voluntario dependerá de las necesidades de la organización, su perfil y su disponibilidad.

Además, la participación en las instancias de formación será obligatoria, mientras que algunos servicios podrán requerir disponibilidad previa al evento.

En diálogo con Cadena 3, el padre Ignacio Loza explicó que los voluntarios tendrán distintas funciones durante la visita.

“Recibirán a los peregrinos con alegría, animarán en la recepción, servirán en ámbitos de salud, de bebidas, para acompañar a gente a que se sientan conformes y estén bien recibidos, y poder dar alegría y ordenar las actividades”, señaló.

Loza aclaró que se trata de una primera instancia de registro: “Es una preinscripción y después se confirma. Son personas de entre 18 y 65 años que quieran compartir. Pueden proponer su servicio o trabajo, o profesión, si tienen alguna característica especial”.

La organización busca así conformar un amplio equipo que permita recibir y acompañar a los peregrinos durante la visita del Papa a Córdoba.

Los que deseen ser voluntarios pueden inscribirse haciendo click aquí.

Informe de Gonzalo Carrasquera