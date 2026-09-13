Obama insta a los demócratas a establecer un plan claro para la regulación de la IA

Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, hizo un llamado a los demócratas para que incluyan la inteligencia artificial (IA) en sus agendas políticas y desarrollen un plan claro para gestionar los riesgos asociados a esta tecnología. Durante un evento de recaudación de fondos, Obama fue entrevistado por el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien le preguntó sobre cómo deberían abordar los demócratas el tema de la IA.

En su respuesta, Obama destacó la necesidad de que los demócratas, una vez que recuperen la mayoría en la Cámara, establezcan un marco para una conversación pública sobre la IA. "Esto es algo que se está moviendo muy rápido en manos privadas, y si no nos hacemos cargo de ello, creo que puede ser peligroso", afirmó. Además, añadió que si se logra manejar adecuadamente, la IA podría traer beneficios significativos, como acelerar el desarrollo de medicamentos para curar enfermedades.

En una declaración, Jeffries respaldó las afirmaciones de Obama, subrayando que es esencial tomar medidas decisivas sobre la IA y criticando a los republicanos por abdicar su responsabilidad de gobernar en nombre del pueblo estadounidense.

Los comentarios de Obama se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la IA. Recientemente, un investigador de Anthropic renunció, advirtiendo que las principales empresas de IA están "apostando con nuestras vidas" al apresurarse hacia una superinteligencia auto-mejorada.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, también ha delineado un enfoque para "marcar el ritmo de la frontera" de la IA, sugiriendo la necesidad de evaluadores de seguridad independientes que tengan acceso a las principales empresas y modelos de IA, así como la creación de "estándares de seguridad comunes" entre las empresas. En redes sociales, tanto Sam Altman, CEO de OpenAI, como Elon Musk, CEO de SpaceX, han expresado su apoyo a este enfoque.

Por su parte, el ex presidente Donald Trump también abordó las preocupaciones sobre la IA durante un evento en un campo de golf en Irlanda, afirmando que Estados Unidos es "el país más sofisticado del mundo" y que desea mantener esa posición. Trump agregó que se pueden establecer "barandas de seguridad" para gestionar la IA, pero advirtió sobre fuerzas negativas que están impulsando el tema.

En resumen, tanto Obama como otros líderes políticos han reconocido la urgencia de establecer un marco regulatorio para la IA, enfatizando la importancia de un enfoque colaborativo y responsable en el manejo de esta poderosa tecnología.