La relación entre el consumo de lácteos y el riesgo de cáncer de próstata en hombres

Septiembre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Próstata, y un reciente estudio ha puesto de manifiesto que muchos hombres no son conscientes de un posible factor de riesgo dietético. Solo el 20% de los encuestados sabía que el consumo de leche y otros productos lácteos puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, tras ser informados sobre esta relación, el 66% expresó que podría considerar evitar los lácteos.

La encuesta, realizada por Morning Consult para la Physicians Committee for Responsible Medicine, incluyó a 1,102 hombres de EE. UU. y reveló que solo el 20% había recibido información de un profesional de la salud sobre la relación entre la nutrición y el riesgo de cáncer de próstata.

El no conocimiento de estos datos preocupa a expertos como Noah Praamsma, MS, RDN, dietista y coordinador de educación nutricional de la Physicians Committee for Responsible Medicine, quien afirmó: "Los médicos y otros profesionales de la salud necesitan más educación sobre los peligros de los productos lácteos y los beneficios de una dieta basada en plantas para el cáncer de próstata".

Investigaciones anteriores han vinculado un mayor consumo de productos lácteos, incluyendo leche y queso, con un aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Un meta-análisis que incluyó 32 estudios encontró evidencia de un riesgo elevado entre quienes consumían mayores cantidades de lácteos.

Un estudio específico indicó que quienes consumían al menos una porción de leche descremada o baja en grasa al día tenían un 19% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata en comparación con aquellos que rara vez la consumían. Otro estudio que siguió a 3,612 hombres durante 8 a 10 años reveló que aquellos con el mayor consumo de lácteos bajos en grasa (aproximadamente 3 porciones diarias) tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata en comparación con los que consumían menos de una porción por día.

Además, la ingesta de lácteos podría estar asociada con el riesgo de mortalidad por cáncer de próstata. Un meta-análisis de 11 estudios que involucraron a más de 700,000 participantes examinó el consumo de lácteos y la mortalidad por cáncer. Entre los hombres estudiados, aquellos que consumían más leche entera tenían un riesgo de muerte por cáncer de próstata hasta un 50% mayor que aquellos que consumían la menor cantidad.

La concientización sobre estos hallazgos parece influir en las actitudes hacia el etiquetado de alimentos. Entre los hombres encuestados, el 76% apoyó la idea de exigir etiquetas de advertencia en los productos lácteos para informar a los consumidores sobre el riesgo de cáncer de próstata.

Dietas basadas en plantas muestran beneficios potenciales. "La buena noticia es que la mayoría de los hombres encuestados sabía que consumir frutas, verduras, granos y legumbres puede ayudar a protegerlos contra el cáncer de próstata", agregó Praamsma. "Y la investigación muestra que seguir una dieta 100% basada en plantas es lo más beneficioso".

Investigaciones han vinculado dietas ricas en alimentos vegetales con un menor riesgo de cáncer de próstata. El Adventist Health Study-2 encontró que los hombres que seguían una dieta vegana tenían un 35% menor riesgo de cáncer de próstata en comparación con hombres que seguían una dieta no vegetariana, lacto-ovo-vegetariana, pesco-vegetariana o semi-vegetariana.

Los patrones de alimentación centrados en plantas también podrían ser beneficiosos después de un diagnóstico de cáncer de próstata. En un estudio que involucró a más de 2,000 hombres con cáncer de próstata, aquellos que consumieron la mayor cantidad de alimentos de origen vegetal tenían un 56% menor riesgo de progresión del cáncer y un 59% menor riesgo de recurrencia en comparación con los participantes que consumieron la menor cantidad de alimentos vegetales.

El cáncer de próstata sigue siendo una gran amenaza para la salud. Es el cáncer más común entre los hombres en EE. UU., según el informe anual 2024 de la American Cancer Society, y también es la segunda causa más común de muerte por cáncer entre hombres. La American Cancer Society estima que 333,830 nuevos casos de cáncer de próstata serán diagnosticados en EE. UU. en 2026 y que 36,320 personas morirán a causa de la enfermedad.

Fundada en 1985, la Physicians Committee for Responsible Medicine es una organización sin fines de lucro que promueve la medicina preventiva, realiza investigaciones clínicas y fomenta estándares más altos de ética y efectividad en la educación y la investigación.