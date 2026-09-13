El calentamiento global rompe un vínculo climático de 400 años entre dos océanos

Un nuevo estudio reveló que el vínculo climático entre los océanos Índico y Pacífico, que ha perdurado durante siglos, se encuentra en un proceso de ruptura a causa del calentamiento global. Investigadores del Woods Hole Oceanographic Institution combinaron evidencia paleoclimática con simulaciones de modelos climáticos para analizar el comportamiento de estos dos océanos en los últimos siglos.

Los hallazgos sugieren que erupciones volcánicas pueden debilitar temporalmente la conexión climática entre ambos océanos. Sin embargo, el calentamiento inducido por el ser humano ha causado lo que los científicos describen como un cambio "excepcional" en la variabilidad climática de ambas regiones.

El estudio, publicado en Nature Communications bajo el título "Coupling of Pacific and Indian Ocean variability disrupted by 19th century volcanism", destaca que las condiciones climáticas en el océano Índico suelen responder a los cambios en el océano Pacífico, afectando patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica en los trópicos.

Desde la década de 1980, se ha observado un debilitamiento de esta relación, lo que ha llevado a los investigadores a vincular este cambio al calentamiento climático. Sin embargo, los registros instrumentales confiables abarcan menos de un siglo, dificultando la evaluación de si este cambio reciente es realmente inusual o parte de un ciclo natural más prolongado.

Para investigar más a fondo, el equipo del WHOI recurrió a registros paleoclimáticos tropicales conservados en corales, anillos de árboles y estalactitas, permitiendo reconstruir las condiciones climáticas de los océanos Índico y Pacífico desde principios de 1600.

La evidencia paleoclimática muestra que ambos océanos permanecieron estrechamente conectados durante la mayor parte de los últimos 400 años, con una notable excepción. Entre 1810 y 1850, la relación entre las dos cuencas oceánicas cambió significativamente, un fenómeno vinculado a una serie de grandes erupciones volcánicas tropicales que debilitaron la influencia habitual del océano Pacífico sobre las condiciones climáticas en el océano Índico.

Las simulaciones por computadora que abarcan el último milenio apoyaron esta interpretación, mostrando que la intensidad del debilitamiento dependía tanto del tamaño de las erupciones volcánicas como de las condiciones climáticas de fondo existentes en ese momento.

Caroline Ummenhofer, coautora del estudio y científica senior en el WHOI, afirmó: "Este es uno de los primeros estudios que examina la ruptura en la conexión entre los océanos Pacífico e Índico utilizando evidencia de climas pasados, observaciones modernas y modelos climáticos".

El estudio también compara el clima moderno con varios siglos de condiciones pasadas para evaluar cuán inusual es el debilitamiento actual de la conexión entre los océanos. Shawn Wang, autor principal y exestudiante de posdoctorado en el WHOI, indicó: "Los datos modernos que tenemos son limitados y no retroceden lo suficiente. Con modelos climáticos y registros paleo, ahora podemos afirmar con más confianza que los cambios recientes son realmente excepcionales".

Los hallazgos sugieren que, aunque las erupciones volcánicas pueden interrumpir temporalmente la conexión entre las dos cuencas oceánicas, el debilitamiento moderno parece ser impulsado por una fuerza diferente. Ummenhofer agregó: "Un hallazgo clave es que el calentamiento global y las emisiones humanas ahora están abrumando la influencia natural del Pacífico sobre el Índico".

Comprender la fuerza de la influencia entre los océanos Índico y Pacífico es crucial para las predicciones climáticas. Las conexiones entre cuencas oceánicas pueden ayudar a los científicos a anticipar cambios en la lluvia y otros patrones climáticos importantes. Si estas relaciones se debilitan o cambian, las proyecciones basadas en comportamientos históricos pueden volverse menos confiables.

El océano Índico, siendo un gran reservorio de calor, puede desacoplarse de lo que está ocurriendo en el océano Pacífico. Delia Oppo, coautora y académica emérita del WHOI, concluyó: "Los resultados de este estudio subrayan el comportamiento independiente del océano Índico".

El estudio fue respaldado por la National Science Foundation de EE. UU., el programa de inversión en ciencia del WHOI y la oficina de programas académicos del WHOI.