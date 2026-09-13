Falta de consenso entre físicos sobre los misterios del universo revela incertidumbre

Un amplio estudio realizado a nivel mundial entre físicos ha revelado que persiste una notable falta de consenso sobre algunos de los misterios más grandes del universo. La encuesta, que incluyó a expertos de diferentes disciplinas, mostró que no existe una mayoría que respalde el modelo cosmológico estándar, conocido como ΛCDM, que es la principal explicación para la materia oscura, ni tampoco una única teoría de la gravedad cuántica.

Un hallazgo significativo del estudio fue que el 68% de los encuestados afirmó que el Big Bang no necesariamente representa el comienzo del tiempo. Este resultado destaca cómo la teoría describe la evolución del universo desde un estado extremadamente caliente y denso, sin aclarar si el tiempo tuvo un inicio absoluto.

El análisis fue liderado por Niayesh Afshordi, miembro asociado del Perimeter Institute y profesor en la Universidad de Waterloo, quien indicó que "lo más sorprendente es cuán pocos de los 'respuestas estándar' en física fundamental cuentan con un apoyo abrumador, la mayoría no logra alcanzar la mayoría". Afshordi considera que esta situación refleja un campo de estudio dinámico y activo, donde aún hay mucho por descubrir.

En la encuesta, solo dos preguntas recibieron un apoyo mayoritario. La primera, sobre el Big Bang, y la segunda, relacionada con la inflación cósmica, donde solo el 51% de los encuestados coincidió en que el universo primitivo experimentó un periodo de expansión extremadamente rápida.

En cuanto a la materia oscura, la división fue aún más pronunciada. Solo el 17% de los participantes favoreció la idea de que la materia oscura está compuesta por partículas de baja masa aún no descubiertas, mientras que un 12% apoyó modificaciones a la teoría de la gravedad. El grupo más grande, con un 21%, prefirió una combinación de las múltiples explicaciones propuestas.

Los resultados también revelaron que no hay un claro ganador en la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica. Aunque la teoría de cuerdas recibió el mayor apoyo, solo el 19% de los encuestados la consideró la solución más probable, mientras que el 12% optó por la gravedad cuántica de bucles, y un 18% consideró que la gravedad no puede ser cuantizada.

Afshordi concluyó que la falta de consenso no es un signo de fracaso, sino una oportunidad. "La verdad científica no se decide por un voto. Sin embargo, el consenso, o su ausencia, indica dónde la evidencia parece estar establecida y dónde los investigadores ven espacio para ideas radicalmente diferentes". Esta falta de acuerdo podría señalar áreas donde se necesitan mejores datos, teorías más precisas o nuevas conexiones entre subcampos de la física.

Los resultados de la encuesta se describieron en un artículo publicado en Physics Magazine, y se dispone de un tablero en línea que permite explorar las respuestas con mayor detalle.