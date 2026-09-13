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Franco Colapinto exigió a Alpine el intercambio de posiciones con Gasly en el Gran Premio de Madrid

El piloto argentino mostró su frustración por radio al no recibir respuesta de Alpine para intercambiar posiciones con Gasly, mientras Piastri se acercaba rápidamente.

13/09/2026 | 16:31Redacción Cadena 3

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Colapinto explotó por radio contra Alpine y pidió intercambiar posiciones con Gasly.

FOTO: Colapinto explotó por radio contra Alpine y pidió intercambiar posiciones con Gasly.

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Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto vivió un momento tenso por radio al cierre del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Durante la competencia, el corredor reclamó que Alpine ordenara a Pierre Gasly cederle su posición, pero no obtuvo respuesta positiva por parte del equipo.

Colapinto contaba con un mejor ritmo que su compañero, mientras Oscar Piastri se acercaba peligrosamente por detrás. Además, Gasly debía realizar una parada en boxes antes de finalizar la carrera.

Frente a la falta de una orden clara del equipo, el piloto argentino comenzó a insistir en el intercambio de posiciones para aprovechar su mejor rendimiento y mantener la ventaja sobre el piloto de McLaren, que se acercaba rápidamente con neumáticos medios menos desgastados.

"Chicos, no pierdan más el tiempo. ¡INTERCAMBIEN, INTERCAMBIEN! ¿En serio? ¡DIOS MÍO!", expresó el piloto de Alpine a través de la radio, visiblemente frustrado por la demora.

La situación se tornó crítica en las últimas vueltas, donde cada segundo era crucial para mantener la posición frente a Piastri y, al mismo tiempo, intentar avanzar sobre Liam Lawson con la posibilidad de escalar a la sexta posición del Gran Premio de España.

Colapinto reiteró su pedido ante la falta de respuesta del equipo, y su comunicación reflejó su frustración por una maniobra que nunca se concretó: "¡Chicos, cambio! La p... madre".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio no se realizó y el francés permaneció delante de Colapinto hasta entrar a boxes, donde perdió varias posiciones.

Gasly finalizó en el duodécimo lugar, mientras que Colapinto logró conservar la séptima posición, sumando seis puntos para Alpine en el estreno del circuito madrileño. Sin embargo, se despidió del evento con cierto descontento por la decisión del equipo de no realizar el cambio de posiciones.

El piloto argentino había comenzado la carrera desde el noveno puesto y logró avanzar dos posiciones, enfrentándose a la necesidad de administrar sus neumáticos y defenderse en el tramo final. Con este resultado, alcanzó los 27 puntos en el campeonato de pilotos, manteniendo el duodécimo puesto en la clasificación general.

A pesar de su enojo por la decisión del equipo, el resultado le permitió cerrar uno de sus mejores fines de semana de la temporada, destacando su actuación en la Fórmula 1.

"Fue muy buena, está dentro de las mejores. Con el fin de semana completo, fue de los mejores. La clasificación fue la mejor. Hoy lo cerré con una buena carrera", afirmó el pilarense en una entrevista con ESPN.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Gran Premio de Madrid?
Franco Colapinto exigió a Alpine el intercambio de posiciones con Gasly por radio.

¿Quién es el protagonista principal?
El piloto argentino Franco Colapinto es el foco de la situación.

¿Cuándo se produjo el incidente?
Durante las últimas vueltas del Gran Premio de Madrid.

¿Dónde ocurrió la competencia?
En el circuito de Madrid, durante el Gran Premio de España.

¿Por qué Colapinto estaba frustrado?
Porque no recibió respuesta de Alpine para intercambiar posiciones con Gasly, mientras Piastri se acercaba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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