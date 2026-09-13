FOTO: El clima en Buenos Aires: pronóstico del lunes 13 de septiembre y el avance de la semana

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán este lunes una jornada con temperaturas en ascenso respecto del fin de semana, aunque el inicio del día todavía se presentará fresco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del norte que cambiarán al oeste y nuevamente al norte durante la jornada.

La temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16, por lo que el ambiente será más agradable durante la tarde en comparación con las jornadas anteriores.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el lunes marcará el comienzo de una semana en la que las temperaturas irán aumentando progresivamente en la Ciudad y sus alrededores.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El martes continuará el ascenso térmico, con temperaturas de entre 10 y 19 grados y cielo algo a parcialmente nublado. Los vientos soplarán del noroeste y luego rotarán al sur.

Para el miércoles se espera una leve baja, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15, bajo un cielo algo nublado y con vientos del noreste cambiando al norte.

El jueves llegará un nuevo repunte de las temperaturas, que oscilarán entre los 11 y 22 grados, con cielo mayormente a parcialmente nublado y vientos del norte.

El viernes será el día más agradable de la semana, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23, cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al noreste.

Finalmente, el sábado tendrá temperaturas de entre 13 y 21 grados, cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este, en un escenario que anticipará la llegada de la primavera.

La semana, de esta manera, comenzará con temperaturas bajas y terminará con registros superiores a los 20 grados, en la antesala de la llegada de la primavera el lunes 21 de septiembre.

AgenciaNA