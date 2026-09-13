La UBA lanza guía para detectar el riesgo suicida en jóvenes y mejorar la intervención

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – El equipo liderado por Martín Etchevers, titular de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ha presentado la "Guía breve para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en jóvenes". Este documento busca identificar conductas de riesgo en la población juvenil.

Elaborada por un grupo de expertos de la UBA, la guía unifica criterios de detección temprana para abordar la problemática del suicidio en jóvenes. Según el documento, "el objetivo principal de esta guía es asistir a los profesionales de la salud en la prevención y detección rápida de señales de alerta de riesgo suicida en adolescentes y adultos jóvenes", además de implementar respuestas inmediatas.

El estudio desarrollado por el equipo de Etchevers, quien también es doctor en Psicología y profesor de la UBA, se basa en la mejor evidencia científica disponible y en el aporte de destacados profesionales e investigadores del país. Se tuvo en cuenta el contexto específico de Argentina y se propusieron instrumentos de evaluación adaptados y validados para el país.

La guía también recomienda realizar revisiones y actualizaciones periódicas para que continúe reflejando los avances científicos y las mejores prácticas en la identificación temprana del riesgo suicida.

En cuanto a las estadísticas, se destaca que entre abril de 2023 y octubre de 2025, se notificaron intentos de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), donde el 61 % de los casos correspondió a mujeres. La letalidad de los intentos fue del 2,1 % en mujeres y del 10,8 % en varones, lo que indica que la tasa de letalidad es aproximadamente cinco veces mayor en hombres.

Además, la guía revela que las tasas más elevadas de notificación se concentraron en adolescentes y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años presentó 124 intentos cada 100.000 habitantes, seguido por el de 20 a 24 años, con 114 cada 100.000. En el grupo de 15 a 19 años, la tasa de intentos en mujeres duplicó la de los varones, aunque estos últimos tuvieron una mayor proporción de intentos con resultado mortal.