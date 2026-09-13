Video: así fue la notable largada de Colapinto que le permitió ganar dos posiciones en Madrid
En una maniobra que se la hace costumbre, el piloto argentino volvió a hacer gala de sus dotes en el arranque del GP de España en el circuito de Madring. Mirá.
13/09/2026 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto tuvo una brillante largada (Foto: captura de video)
El piloto argentino Franco Colapinto volvió a hacer gala de sus dotes en la largada de GP de España en el circuito de Madring, en Madrid: ganó dos posiciones gracias a su talento en el arranque.
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Onboard de la excelente salida de Franco!!— Colapinto 43 ???? (@Colapinto_f126) September 13, 2026
P7 gano dos posiciones. pic.twitter.com/bv0U63r7Xc
/Fin Código Embebido/Video: Colapinto 43/X
El pilarense redondeó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, al terminar séptimo en el duro circuito de Madring.
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