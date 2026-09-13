FOTO: Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre y se acercó a la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – A Rosario Central no le sobró nada, pero consiguió un vital triunfo este domingo por 1-0 como visitante ante Tigre en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delantero campeón con la Selección Argentina Ángel Di María convirtió de penal, a los 15 minutos del segundo tiempo, el único tanto del encuentro que le dio la victoria al "Canalla".

Con este resultado, el elenco rosarino alcanzó momentáneamente la tercera posición de la Zona B con 15 puntos y se ubicó en la quinta plaza de la tabla anual con 43, en puestos de Copa Sudamericana, mientras que el cuadro de Victoria quedó en el noveno puesto del grupo con 12 unidades.

El "Fideo" Di María se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y destrabó un partido que estaba siendo complicado para el combinado comandado por el entrenador Jorge Almirón. De esta manera, Rosario Central sumó un nuevo triunfo y acaricia disputar competencias internacionales el año próximo.

Lo próximo para el conjunto azul y amarillo será recibir el domingo 20 de septiembre a Argentinos Juniors desde las 17:00. En tanto, Tigre visitará Liniers para medirse ante Vélez, el mismo día a partir de las 21:30.