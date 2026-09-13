Rusia ataca a 800 metros de Polonia y genera alarma en la frontera de la OTAN

FOTO: Mapa del lugar del ataque ruso muy cerca de la frontera de Ucrania con Polonia

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Rusia llevó a cabo un ataque contra un camión en territorio ucraniano a aproximadamente 800 metros de la frontera con Polonia, lo que obligó a interrumpir temporalmente el funcionamiento de uno de los pasos fronterizos entre ambos países y reactivó las alarmas entre los miembros de la OTAN.

El ataque ocurrió en las cercanías del cruce Dorohusk-Yahodyn y fue confirmado por las autoridades de Polonia y Ucrania.

La Guardia Fronteriza de Polonia informó que el paso debió suspender brevemente sus operaciones debido al ataque, aunque posteriormente volvió a funcionar con normalidad.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, indicó que sus fuerzas atacaron infraestructura que, según Moscú, era utilizada para facilitar el transporte de cargamentos militares desde Europa hacia Ucrania.

Este incidente se produjo en un contexto en el que Rusia ha incrementado sus ataques a rutas e instalaciones cercanas a las fronteras occidentales de Ucrania, lo que genera preocupación entre los miembros de la OTAN.

Kiev depende de esos corredores con Polonia, Rumania y Moldavia para su comercio exterior y la llegada de armamento y asistencia militar de sus aliados occidentales.

El ataque es significativo, dado que el primer ministro polaco, Donald Tusk, había advertido recientemente sobre posibles acciones rusas contra los pasos fronterizos entre Polonia y Ucrania. Tusk también reveló que las autoridades polacas habían logrado evitar una amenaza contra uno de esos cruces y aseguró que Moscú busca atacar las rutas comerciales para debilitar económicamente a Ucrania.

La ofensiva se produce en un momento en que Rusia y Ucrania intensifican sus ataques a larga distancia, en un conflicto que ya lleva más de cuatro años, en el que los corredores logísticos y la infraestructura económica han cobrado una relevancia creciente. Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una negociación.

Durante la cumbre de los BRICS en India, el primer ministro Narendra Modi y el presidente chino, Xi Jinping, ofrecieron colaborar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto, según informó el Kremlin.

Moscú también indicó que no descarta retomar en octubre conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos.