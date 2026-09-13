Boris Johnson ileso tras ataque con drones a tren en Ucrania mientras viajaba en convoy diplomático

FOTO: Un ex primer ministro británico salió ileso tras un ataque con drones contra un tren en Ucrania.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El ex primer ministro británico Boris Johnson salió ileso luego de que un dron ruso atacara un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, mientras se encontraba en la zona junto a otros dirigentes europeos.

Johnson había viajado en un convoy diplomático que atravesó la estación de Yahodyn, en la región de Volinia, poco antes del ataque contra otro tren que circulaba por la misma línea ferroviaria.

El convoy en el que viajaba el exmandatario británico recibió una alerta por la presencia de drones y activó un protocolo de seguridad, aunque finalmente pudo continuar su recorrido sin que sus pasajeros resultaran heridos.

El ataque se produjo contra un tren de pasajeros que transitaba cerca de la frontera polaca, a unos dos kilómetros del límite con Polonia. La locomotora fue alcanzada, pero no se registraron víctimas entre los pasajeros.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Johnson regresaba de Kiev luego de participar de la conferencia Estrategia Europea de Yalta, junto con otras figuras políticas y funcionarios europeos.

Entre quienes se encontraban en el viaje estaba también el ex primer ministro sueco Carl Bildt, quien posteriormente confirmó que el tren que fue atacado había pasado pocos minutos después del convoy diplomático.

El propio Bildt difundió imágenes del ataque y destacó que los pasajeros del tren alcanzado fueron evacuados antes del impacto, sin que se registraran heridos.

La compañía ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia señaló que existía la posibilidad de que el tren diplomático hubiera sido el objetivo del ataque y explicó que su salida se había adelantado por razones de seguridad.

La empresa sostuvo que los horarios de los servicios son modificados constantemente debido a la amenaza de ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria.

Johnson, por su parte, cuestionó el ataque y lo calificó como un episodio "insensato" contra la infraestructura ferroviaria civil de Ucrania, al remarcar el riesgo que enfrentan diariamente los habitantes del país.

El episodio ocurrió en una zona especialmente sensible por su cercanía con territorio de la OTAN y se produjo en medio de una nueva ofensiva rusa con drones contra distintos puntos de Ucrania.

No se informó que Johnson haya sufrido heridas ni que el convoy diplomático haya sido alcanzado por el ataque. El exmandatario británico y los demás integrantes de la delegación pudieron continuar su viaje hacia Polonia.