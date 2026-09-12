La Uocra destacó la obra pública en Córdoba, pero advirtió por 500 empleos

FOTO: Entre el cemento y el ajuste: el futuro incierto de la obra pública en la Argentina

El secretario general de la Uocra Córdoba, Néstor Chavarría, destacó que la obra pública provincial permitió sostener el empleo en la construcción frente a la crisis nacional. Sin embargo, advirtió que cerca de 500 trabajadores podrían quedarse sin ocupación si no comienzan nuevos proyectos antes de que terminen algunas de las obras en ejecución.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente explicó que la caída de la actividad en Córdoba fue menor que en otras provincias y que el sector mantiene su nivel de empleo desde hace casi un año y medio. Atribuyó ese comportamiento principalmente a las obras impulsadas por el Gobierno provincial y al inicio de la construcción de algunos parques solares.

"Creo que es una de las pocas provincias que tiene obras públicas propias", sostuvo al explicar por qué Córdoba atraviesa una situación diferente de la que se observa en buena parte del país.

La principal preocupación del gremio está puesta en la continuidad laboral de quienes trabajan en dos proyectos próximos a finalizar: el nudo vial de la ruta 36, con casi 280 empleos directos, y las obras en la cárcel de Bouwer, con cerca de 200 trabajadores.

"Estamos a la espera de algunos emprendimientos que están anunciados, pero que todavía no han comenzado", señaló Chavarría. Advirtió que, si las obras actuales terminan y las nuevas no arrancan, "pueden quedar 500 trabajadores en la casa".

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El dirigente diferenció ese riesgo del escenario actual, en el que la inversión provincial permite mantener las fuentes laborales. No obstante, expresó su inquietud por lo que pueda ocurrir cuando concluyan los proyectos que hoy absorben esa mano de obra.

Respecto del panorama nacional, Chavarría afirmó que el freno de la construcción, especialmente de la obra pública, registrado hace unos dos años provocó la pérdida de 120.000 puestos de trabajo. Según indicó, esos empleos todavía no pudieron recuperarse, pese al desarrollo de algunos emprendimientos vinculados con la minería.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la preocupación expresada por Horacio Berra, presidente de la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, quien describió una “tormenta perfecta” por la caída de la obra pública, el freno de la industria y las dificultades para convalidar precios en el mercado inmobiliario.

Chavarría también señaló que existe muy poca obra pública en gran parte del norte argentino y del Litoral. Al mencionar los lugares donde persisten emprendimientos, destacó a Salta y Jujuy, indicó que la actividad es reducida en Catamarca y mencionó también trabajos en Mendoza.

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Informe de Fernando Barrionuevo.