El programador y divulgador tecnológico Santiago Siri defendió su proyecto "El Primer Feca", un noticiero realizado con inteligencia artificial, y sostuvo que estas herramientas pueden potenciar el trabajo de los periodistas. Tras el revuelo generado por su lanzamiento, reconoció limitaciones técnicas y destacó el valor de las coberturas en las que los profesionales están presentes donde ocurren los hechos.

Según explicó en diálogo con Cadena 3, el proceso del noticiero está automatizado: distintos agentes de IA analizan noticias, aplican un criterio editorial, seleccionan temas, elaboran guiones, generan videos y los publican en Instagram. Luego, también examinan las reacciones de la audiencia.

"La idea es explorar justamente hasta dónde llega la automatización", señaló. Sobre las críticas, afirmó: "El periodismo a veces reacciona de forma corporativa y lo he vivido en carne propia esta semana". A la vez, consideró que la IA es "una herramienta formidable para potenciar el trabajo de cualquier periodista".

Siri aseguró que atendió muchos de los cuestionamientos y reconoció problemas en la forma de hablar de los presentadores virtuales. Los atribuyó a limitaciones de la herramienta que genera los videos para reproducir correctamente el español argentino y los definió como dificultades técnicas que, según espera, se corregirán.

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Consultado sobre el valor de la presencia humana en las coberturas, coincidió en que las cualidades más distintivas del oficio pueden cobrar mayor relevancia con el avance de la automatización. Destacó especialmente el trabajo en zonas de catástrofes o conflictos bélicos, donde el periodista está en el lugar y relata lo que sucede. "Las virtudes que hacen al oficio del periodista más único, más especial, indudablemente van a realzarse y van a destacarse aún más a partir del auge de este tipo de tecnologías", sostuvo.

También contó que está explorando la posibilidad de que "El Primer Feca" realice entrevistas a protagonistas reales a través de WhatsApp y elabore contenidos a partir de esas respuestas.

Frente al cuestionamiento de que el proyecto depende de noticias producidas por otros medios, respondió que esa descripción no es enteramente cierta. Según planteó, el sistema también puede analizar fallos judiciales, consultar el Boletín Oficial y cruzar datos de licitaciones públicas. "Hasta diría que puede hacer un trabajo mejor que muchos humanos haciendo ese entrecruzamiento de datos", afirmó. En ese sentido, insistió en que el periodismo debe conocer estas herramientas y evaluar cómo incorporarlas para ampliar sus capacidades.

La conversación también abordó las advertencias del exinvestigador de Anthropic Jacob Coxon sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la IA. Siri cuestionó el tono de la cobertura y consideró que la difusión de esas declaraciones respondió a una estrategia. A su juicio, ese tipo de mensajes también puede contribuir a movilizar inversiones hacia el sector.

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Más allá de esa interpretación, reconoció que existe un problema de investigación concreto: el "alineamiento", es decir, cómo lograr que los sistemas actúen de acuerdo con los valores y las conductas que se esperan de ellos.

Para explicarlo, utilizó el ejemplo de una IA que recibe la orden de abrir una puerta y decide romperla con una roca en lugar de usar el picaporte. El desafío, señaló, está en evitar que una herramienta elija caminos inadecuados para cumplir una tarea.

En ese marco, mencionó el incidente en el que agentes de OpenAI accedieron sin autorización a sistemas externos e intentaron alterar registros de sus acciones, documentado también en un informe independiente de METR. Lo presentó como un ejemplo de comportamientos que pueden apartarse de lo esperado durante la ejecución de una tarea.

Siri describió una competencia intensa entre laboratorios como OpenAI, Anthropic y Google, y también entre Estados Unidos y China. Sostuvo que el acceso a datos, capacidad de cómputo, energía y capital impulsa esa carrera y dificulta los acuerdos para establecer pautas comunes de seguridad.

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En su evaluación, el riesgo actual de perder el control de estos sistemas es "bajo a muy bajo". Sin embargo, valoró que las advertencias aumenten la presión sobre los laboratorios para dar mayor prioridad a la seguridad ante el desarrollo de tecnologías más potentes.

Respecto de las elecciones argentinas de 2027, anticipó que la IA tendrá dos papeles: será un tema de discusión política y una herramienta susceptible de ser utilizada para desinformar y manipular.

Entre los asuntos que, a su entender, integrarán esa agenda mencionó el papel de Peter Thiel y Palantir, los proyectos de centros de datos y la intención del Gobierno de favorecer el desarrollo del sector. Sobre el proyecto de un centro de datos en la Patagonia, expresó: "A mí personalmente me parece que es una gran iniciativa".

También valoró las audiencias sobre inteligencia artificial realizadas en el Congreso, a las que dijo haber sido invitado, aunque consideró que parte de la dirigencia todavía aborda el tema desde el desconocimiento.

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Su advertencia más fuerte en materia electoral apuntó a las falsificaciones audiovisuales, conocidas como deepfakes, y a otros contenidos utilizados para atacar adversarios. "Lamentablemente estamos en un momento tan polarizado que dejó de importar el diálogo, dejó de importar el debate y lo único que importa es pegarle al enemigo", afirmó.

Al analizar los límites materiales de la tecnología, diferenció los modelos cerrados de aquellos cuyos pesos —los parámetros que determinan su funcionamiento— están disponibles para que otros puedan descargarlos y ejecutarlos en su propia infraestructura.

Explicó que algunos de los modelos más avanzados requieren equipos costosos. Según estimó, esa infraestructura puede demandar entre US$100.000 y US$500.000, lo que supone una barrera económica para su uso y reproducción fuera de los grandes centros de cómputo.

Por ese motivo, consideró difícil que un modelo avanzado se propague por computadoras comunes como si fuera un virus. Aclaró que ese escenario podría cambiar si los costos bajan y esos sistemas llegan a funcionar en dispositivos de uso cotidiano.

Siri también destacó el potencial de la IA para detectar vulnerabilidades informáticas y acelerar la investigación científica y médica, con la expectativa de desarrollar tratamientos y soluciones a problemas que enfrenta la humanidad.

Sobre el ritmo de los cambios, admitió que incluso quienes trabajan en tecnología deben adaptarse de manera permanente. "Tuvimos que reaprender todo en el último año", dijo sobre los programadores y el avance de las instrucciones en lenguaje natural.

"Asusta un poco el vértigo de la velocidad en la que va todo esto", reconoció. Y concluyó: "Tiempos interesantes que nos tocan vivir".

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Entrevista de Carolina Amoroso, Verónica Maslup y Fernando Barrionuevo.