Los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan avanzar hacia la independencia

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Los líderes de los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán el próximo lunes 14 de septiembre en Cardiff con el propósito de unificar sus demandas por la independencia.

Durante este encuentro, se prevé la firma de un memorando de entendimiento que tiene como objetivo establecer una postura conjunta y solicitar al Gobierno del Reino Unido la convocatoria de referendos en los tres territorios.

Entre los participantes estarán John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, líder del Plaid Cymru de Gales; y Michelle O’Neill, del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Estos dirigentes asistirán en representación de sus respectivos partidos y no como representantes de los gobiernos regionales. También estará presente Mary Lou McDonald, líder opositora en Irlanda y referente del Sinn Féin.

Los reclamos de los nacionalistas

Previo al encuentro, Swinney enfatizó que actualmente los tres territorios cuentan con líderes que apoyan la independencia y sugirió que el modelo político vigente en el Reino Unido enfrenta serias dificultades para mantenerse.

Iorwerth, por su parte, aboga por una mayor autonomía para Gales y critica que competencias como la Policía y la Justicia sigan bajo el control del Gobierno central de Westminster. Este dirigente sostiene que los galeses deberían tener la capacidad de decidir su propio futuro, considerando la independencia como el objetivo final de este proceso.

La cumbre se desarrollará en un contexto de renovado debate sobre la organización territorial del Reino Unido. Este diálogo ha cobrado fuerza tras las declaraciones de Donald Trump, quien, durante una visita a Dublín, expresó su apoyo a la idea de una Irlanda unificada.

Mientras los partidos nacionalistas buscan promover nuevas consultas populares, el primer ministro británico, Andy Burnham, mantiene una postura opuesta a un nuevo referendo sobre la independencia escocesa, afirmando que dicha posibilidad queda "fuera de toda discusión" mientras no haya un respaldo mayoritario de la población.