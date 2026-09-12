Hutíes atacan base militar saudí en respuesta a ofensivas en Yemen

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Este sábado, las fuerzas gubernamentales de Yemen, que reciben apoyo de Arabia Saudita, llevaron a cabo ataques en diversas posiciones de los hutíes, ubicadas en el puerto de Moca, en el mar Rojo. Este ataque provocó un bombardeo en el sur de Arabia Saudita como represalia.

La tensión en la región ha aumentado significativamente después de que los hutíes, que ya controlaban la capital Saná, también tomaran el control de Moca y otros puntos estratégicos de la costa, incluido el estrecho de Bab el Mandeb. Este control costero es crucial para los rebeldes, ya que les permite reforzar su presencia en una de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa.

Ante esta situación, las fuerzas del gobierno yemení optaron por atacar a los hutíes en Moca y sus alrededores. Según un comunicado oficial, "Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca".

Arabia Saudita, en respuesta, también llevó a cabo ataques aéreos sobre el aeropuerto de Moca, según reportes del canal Almasirah, controlado por los hutíes. En medio de los enfrentamientos, los rebeldes afirmaron haber bombardeado una instalación militar en el sur de Arabia Saudita.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, indicó que el grupo utilizó drones y misiles para atacar la base de Sharurah, situada cerca de la frontera entre ambos países, aunque no especificó la fecha del ataque.