Tragedia en Chile: incendio en geriátrico deja al menos 16 muertos

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Buenos Aires, 13 septiembre (NA) — Al menos 16 personas perdieron la vida y otras 10 fueron evacuadas tras el incendio de un geriátrico en Chile.

La tragedia tuvo lugar en la región de La Araucanía, más específicamente en Pitrufquén, donde se consumió el hogar conocido como "El Edén", indicaron diversas fuentes.

Para combatir el fuego, se movilizaron siete dotaciones de bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes hospitales de Villa Comuy.

Las causas que dieron origen a las llamas aún están bajo investigación, al igual que otro incidente similar que ocurrió el jueves en la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, que resultó en 27 muertes.

Agencia NA