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Tragedia en Chile: incendio en geriátrico deja al menos 16 muertos

10 personas fueron evacuadas. Se investiga el inicio del siniestro.

12/09/2026 | 15:54Redacción Cadena 3

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Tragedia en Chile.

FOTO: Tragedia en Chile.

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Buenos Aires, 13 septiembre (NA) — Al menos 16 personas perdieron la vida y otras 10 fueron evacuadas tras el incendio de un geriátrico en Chile.

La tragedia tuvo lugar en la región de La Araucanía, más específicamente en Pitrufquén, donde se consumió el hogar conocido como "El Edén", indicaron diversas fuentes.

Para combatir el fuego, se movilizaron siete dotaciones de bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes hospitales de Villa Comuy.

Las causas que dieron origen a las llamas aún están bajo investigación, al igual que otro incidente similar que ocurrió el jueves en la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, que resultó en 27 muertes.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Chile?
Un incendio en un geriátrico dejó al menos 16 muertos y 10 evacuados en Pitrufquén.

¿Dónde sucedió?
La tragedia tuvo lugar en el hogar geriátrico "El Edén", en la región de La Araucanía.

¿Cuántas personas fueron evacuadas?
Se evacuaron 10 personas tras el incendio.

¿Qué se está investigando?
Las causas del incendio en el geriátrico y de otro siniestro en una escuela que dejó 27 víctimas.

¿Cuándo ocurrió el incendio?
El incendio en el geriátrico ocurrió recientemente, el 12 de septiembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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