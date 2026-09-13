Colapinto va por un gran domingo en Madrid: brilló en la largada y va décimo tras pasar por boxes

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Franco Colapinto largó desde la novena posición este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el nuevo circuito de Madring.

El argentino completó una gran clasificación el sábado con Alpine, llegó por primera vez a la Q3 y cerró su mejor vuelta en 1m32s903. Allí logró superar a Arvid Lindblad y terminó como “el mejor del resto”, por detrás de los principales equipos.

Norris se quedó con la pole

La primera posición de largada fue para Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m31s824 el sábado y consiguió su 19° pole en la Fórmula 1.

El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que largó segundo. En la segunda fila están Max Verstappen, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto.

La clasificación fue extremadamente ajustada: los cinco primeros quedaron encerrados en menos de dos décimas de segundo.

Colapinto, entre los equipos de punta

Después de una jornada complicada en los entrenamientos, Colapinto consiguió dar un salto en la clasificación y meterse entre los diez mejores.

El piloto de Alpine partió por delante de Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls.