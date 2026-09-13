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Colapinto va por un gran domingo en Madrid: brilló en la largada y va décimo tras pasar por boxes
El piloto pilarense busca sumar puntos y seguir creciendo en su rendimiento en la Máxima. Lando Norris se quedó con la pole. Cobertura especial de Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.
13/09/2026 | 10:41Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto quiere pisar fuerte en Madrid.
Franco Colapinto largó desde la novena posición este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el nuevo circuito de Madring.
El argentino completó una gran clasificación el sábado con Alpine, llegó por primera vez a la Q3 y cerró su mejor vuelta en 1m32s903. Allí logró superar a Arvid Lindblad y terminó como “el mejor del resto”, por detrás de los principales equipos.
Norris se quedó con la pole
La primera posición de largada fue para Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m31s824 el sábado y consiguió su 19° pole en la Fórmula 1.
El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que largó segundo. En la segunda fila están Max Verstappen, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto.
La clasificación fue extremadamente ajustada: los cinco primeros quedaron encerrados en menos de dos décimas de segundo.
Colapinto, entre los equipos de punta
Después de una jornada complicada en los entrenamientos, Colapinto consiguió dar un salto en la clasificación y meterse entre los diez mejores.
El piloto de Alpine partió por delante de Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls.
Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que larga noveno en el Gran Premio de España?
Franco Colapinto es el piloto argentino que larga noveno.
¿Qué equipo representa Franco Colapinto?
Alpine es el equipo que representa Franco Colapinto.
¿Quién obtuvo la pole position en la clasificación?
Lando Norris obtuvo la pole position con un tiempo de 1m31s824.
¿Cuáles son las posiciones de los pilotos que acompañan a Colapinto en la clasificación?
Colapinto larga noveno, Arvid Lindblad décimo y Liam Lawson octavo.
¿Cuántos milésimas separaron a Norris de Antonelli?
11 milésimas separaron a Lando Norris de Kimi Antonelli.