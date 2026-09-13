El aumento del suicidio en Argentina: una mirada sociológica sobre sus causas y consecuencias

Buenos Aires, 13 de Septiembre (NA) - En el contexto del creciente debate sobre el alarmante incremento de suicidios en Argentina, surgen interrogantes acerca de las causas de este fenómeno tan trágico. Una de las preguntas más relevantes es si las razones se encuentran en aspectos psicológicos individuales o si se pueden atribuir a factores sociológicos y colectivos.

En este sentido, Alejandro Terriles, presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA) y del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires (CSPBA), manifestó a Noticias Argentinas: "El suicidio es un fenómeno en el que a menudo se cae en explicaciones simplistas. No existe una única causa. No se puede afirmar que una persona se quitó la vida solo por perder su empleo, sufrir una separación, padecer depresión o estar expuesta a redes sociales. Es un fenómeno multicausal donde intervienen distintas dimensiones, desde lo individual y familiar hasta lo comunitario y económico. Y, por supuesto, es un fenómeno que puede ser prevenido".

Terriles enfatiza que "hoy es un problema serio tanto en nuestro país como a nivel mundial y tiene una significación histórica especial". Esto se debe a que el tema ha sido objeto de debate durante siglos. Cita el caso de Émile Durkheim, uno de los fundadores de la Sociología, quien en 1897 publicó su obra "El suicidio", un texto fundamental en la teoría sociológica. En este trabajo, Durkheim demostró que el suicidio, considerado como un acto individual e íntimo, puede exhibir regularidades sociales, lo que matiza la idea de que el sufrimiento es exclusivo del individuo.

Desde esta perspectiva, Durkheim señalaba que las tasas de suicidio variaban según el grado de integración y regulación en la sociedad. Sin embargo, Terriles advierte que, a pesar del tiempo transcurrido, no se puede explicar el fenómeno únicamente a partir de Durkheim. "Las condiciones sociales que aumentan o disminuyen las vulnerabilidades siguen siendo relevantes", argumenta.

El sociólogo explica que existen explicaciones sociales y factores asociados al aumento de suicidios en Argentina. "No hay una única causa. Desde la Sociología, analizamos los vínculos, las expectativas de futuro, el empleo, la desigualdad y la pertenencia a una comunidad. Cuando hay incertidumbre, desempleo, violencia y dificultades en el acceso a la salud mental, también aumentan las situaciones de vulnerabilidad".

Terriles menciona un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en The Lancet Regional Health American, que revela que el desempleo se asocia con una mayor mortalidad por suicidio en ambos sexos. Entre los varones, se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias, así como con mayores niveles de homicidios; mientras que en las mujeres, está vinculado a la desigualdad educativa y a la baja densidad poblacional.

Respecto a las cifras, Terriles indica que la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) reportó 3.488 muertes por suicidio en 2024, lo que representa una tasa de 7,5 cada 100.000 habitantes. Entre los hombres, la tasa fue de 12,1, y entre las mujeres, de 3,0. Sin embargo, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación informó 5.209 suicidios en 2025, con una tasa promedio de 11,8 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la situación en Argentina, Terriles sostiene que no se debe simplificar el aumento a una curva ascendente continua, ya que existen variaciones según el período, la edad y el sexo. También expresa su desconfianza hacia las fuentes estadísticas, señalando las dificultades que ha enfrentado el Indec y el actual gobierno en materia de datos.

Sobre el aumento de suicidios en Latinoamérica, Terriles explica que la OMS no afirma que esta sea la única región con un incremento, sino que la región de las Américas ha visto un aumento del 17% entre 2000 y 2019, mientras que la tasa mundial disminuyó aproximadamente un 36% en ese mismo período.

Respecto a los factores individuales y sociales que contribuyen al suicidio, Terriles aclara que aunque no son exclusivamente individuales, la dimensión psicológico-psiquiátrica es innegable. "La biografía de cada individuo se desarrolla en condiciones sociales específicas. Durkheim demostró que si el suicidio fuera solo un problema psicológico, sería difícil explicar las regularidades en las tasas a través del tiempo y en diferentes sociedades".

El sociólogo menciona variables como la soledad, el aislamiento social, la precariedad laboral, la desigualdad y la falta de vínculos significativos. La Organización Panamericana de Salud identifica el aislamiento, la violencia y la falta de acceso a redes de contención como factores cruciales. En Argentina, UNICEF también concluye que el suicidio no es solo un fenómeno psicopatológico, sino que involucra dimensiones individuales, familiares y sociales.

Terriles destaca que la adolescencia es una población particularmente vulnerable, con un aumento significativo en las tasas de suicidio en los últimos años. Un informe de UNICEF señala que, aunque las tasas siguen siendo altas, hay un ligero descenso reciente, lo que impide categorizar la situación como una "epidemia imparable". En los datos de vigilancia epidemiológica, el 61% de los intentos de suicidio notificados corresponden a mujeres, aunque la letalidad es cinco veces mayor entre los varones.

El sociólogo advierte que las dificultades para acceder a sistemas de salud son un aspecto crucial. "La atención a la población vulnerable es fundamental. No se trata de una población predestinada al suicidio, sino de probabilidades y contextos de riesgo".

Respecto a la labor de los sociólogos y las instituciones, Terriles menciona que su trabajo puede centrarse en investigar la desigualdad, el trabajo, el territorio, las redes familiares y la discriminación. También proponen la creación de observatorios para estudiar el fenómeno, realizar investigaciones interdisciplinarias y generar estadísticas más precisas.

En cuanto a lo que deben hacer los gobiernos y las instituciones, Terriles critica la situación actual, afirmando que el gobierno actual ha generado desastres sociales que dificultan el acceso a políticas de salud mental. Aboga por fortalecer la atención primaria en salud y por el desarrollo de protocolos de detección en escuelas, además de fomentar la participación de las familias.

Finalmente, destaca la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura del suicidio. Resalta que una cobertura adecuada puede tener efectos preventivos, mientras que una mala cobertura puede incitar conductas imitativas. "Es crucial que los medios se enfoquen en la prevención y la ayuda, evitando mencionar métodos y causas únicas".