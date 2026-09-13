Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 7°. La humedad es del 82%, lo que contribuye a una atmósfera fresca. La visibilidad es de 6962 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1029 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 5° y la máxima alcance los 9°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h. La humedad alta y la falta de sol generarán una sensación de frescura durante todo el día. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un leve aumento en las temperaturas. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 24°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con cielo nublado.