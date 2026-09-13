Los Murciélagos golearon a Costa Rica y se quedaron con la medalla de bronce en la Copa América

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- La Selección argentina de Fútbol para Ciegos, Los Murciélagos, logró la medalla de bronce en la Copa América que tuvo lugar en San Pablo, Brasil, tras vencer 4 a 1 a Costa Rica.

Los goles del equipo nacional fueron marcados por Maxi Espinillo en dos ocasiones, junto a Ángel Deldo y Nacho Oviedo, todos en la segunda mitad del encuentro. Con este resultado, Los Murciélagos finalizaron el torneo invictos, acumulando 18 goles a favor y solo uno en contra, tras conseguir cuatro triunfos y un empate ante Colombia en las semifinales, donde fueron eliminados en la tanda de penales.

Durante el enfrentamiento contra Costa Rica, la Selección mostró su dominio a lo largo de todo el partido. La ventaja se reflejó en el marcador con dos tantos de Espinillo, una destacada jugada del chaqueño Ángel Deldo y un potente disparo de Oviedo, lo que les permitió a los argentinos alcanzar la presea de bronce.

En la fase de grupos, Los Murciélagos también lograron triunfos contundentes, goleando a Costa Rica 3 a 0 (goles de Fernandes, Espinillo y Mario Ríos), a Guatemala 8 a 0 (con anotaciones de Espinillo, Jesús Merlos, Ríos, Matías Olivera, Braian Pereyra y Oviedo en tres ocasiones) y a México 3 a 0 (con goles de Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes y Oviedo).

Desde su creación, en las 11 ediciones de la Copa América, Los Murciélagos siempre han logrado estar en el podio, acumulando cuatro títulos, cinco subcampeonatos y dos terceros puestos.

El plantel nacional está compuesto por los arqueros Guido Consoni y Germán Muleck, junto a los jugadores de campo Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.

La dirección técnica está a cargo de Darío Lencina, asistido por Abel Estigarribia, Gustavo Aguirre en el trabajo con los arqueros, Gabriel Scaglione en la preparación física, Andrea Plinski en el apoyo psicológico y Nahuel Fuentes como masajista.

David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), expresó su orgullo por Los Murciélagos y resaltó el esfuerzo, compromiso y trabajo colectivo de los jugadores y el cuerpo técnico. También valoró el resultado, que representa la continuidad de un proceso desarrollado a lo largo de muchos años.