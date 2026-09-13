La nieve no da tregua: sigue cortado el Camino de las Altas Cumbres

FOTO: Volvieron a cortar el Camino de las Altas Cumbres por nieve. (Foto: Policía de Córdoba)

La Policía Caminera de Córdoba dispuso desde las 8 de este sábado un nuevo corte total del Camino de las Altas Cumbres, sobre la ruta provincial 34, por la formación de hielo y acumulación de nieve en la calzada, y la medida permanece vigente en las primeras horas de este domingo.

El comisario mayor Andrés Aguirre, director de Seguridad Vial de la Policía Caminera, explicó a Cadena 3 previamente que la nevada era de menor intensidad que la del viernes, pero que el hielo impedía circular con seguridad. "No tenemos adherencia de los neumáticos y es bastante riesgoso permitir el tránsito en el lugar", advirtió.

El camino había sido habilitado el viernes por la tarde, después de permanecer cerrado por la intensa nevada que afectó el tramo desde el jueves por la noche. La formación de hielo obligó a interrumpir nuevamente el paso.

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FOTO: Volvieron a cortar el Camino de las Altas Cumbres por nieve. (Foto: Policía de Córdoba)

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Personal de Seguridad Vial y de Vialidad Provincial trabaja por estas horas con camiones regadores que aplican agua con sal sobre la calzada para intentar restablecer el tránsito. Según detalló Aguirre, esas tareas comenzaron el viernes, ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de que se formara hielo.

El comisario explicó en Cadena 3 que ese tratamiento se realiza de manera habitual para evitar que los cierres se prolonguen. Sin embargo, señaló que la temperatura descendió mucho en las Altas Cumbres y el hielo se formó pese a los trabajos preventivos.

Consultado por quienes desean acercarse a disfrutar de la nieve, Aguirre explicó que las restricciones responden a las condiciones de seguridad. Sobre el cierre anterior, indicó que la acumulación impedía ver las señales horizontales pintadas sobre el asfalto, fundamentales para orientar a los conductores.

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Respecto de la situación actual, graficó que incluso los policías que realizan tareas preventivas tienen dificultades para caminar sobre el hielo. "Es muy resbaladizo para el personal que va caminando. Imagínense para un vehículo", expresó.

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? Corte total por caída de nieve:



?? Camino de las Altas Cumbres. pic.twitter.com/ET7nSD7T4C — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 12, 2026

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.