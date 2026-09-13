FOTO: El diputado Aldo Leiva sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- El diputado nacional Aldo Leiva estuvo involucrado en un accidente automovilístico este sábado en la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. El incidente ocurrió cuando su vehículo, un Toyota Camry, colisionó con un camión Scania en el kilómetro 1019, en el área de Colonia Benítez.

El choque tuvo lugar alrededor de las 18:15, lo que llevó a que se movilizaran efectivos de la Policía Caminera, personal de salud y autoridades judiciales para atender la situación.

Una ambulancia de FEMECHACO llegó al lugar del accidente para brindar asistencia a los involucrados. Tras realizar una evaluación médica, se confirmó que el legislador no presentaba lesiones a causa del impacto.

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