El diputado Aldo Leiva sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11
El legislador nacional fue asistido en el lugar y los médicos confirmaron que no sufrió lesiones.
FOTO: El diputado Aldo Leiva sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11
Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- El diputado nacional Aldo Leiva estuvo involucrado en un accidente automovilístico este sábado en la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. El incidente ocurrió cuando su vehículo, un Toyota Camry, colisionó con un camión Scania en el kilómetro 1019, en el área de Colonia Benítez.
El choque tuvo lugar alrededor de las 18:15, lo que llevó a que se movilizaran efectivos de la Policía Caminera, personal de salud y autoridades judiciales para atender la situación.
Una ambulancia de FEMECHACO llegó al lugar del accidente para brindar asistencia a los involucrados. Tras realizar una evaluación médica, se confirmó que el legislador no presentaba lesiones a causa del impacto.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Aldo Leiva?
El diputado nacional estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11.
¿Dónde sucedió el accidente?
El siniestro ocurrió en el kilómetro 1019 de la Ruta Nacional 11, en Chaco.
¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
Un Toyota Camry conducido por Leiva y un camión Scania.
¿Hubo heridos en el accidente?
No, los médicos confirmaron que Leiva no sufrió lesiones.
¿Quién asistió en el lugar?
Una ambulancia de FEMECHACO y efectivos de la Policía Caminera.
[Fuente: Noticias Argentinas]