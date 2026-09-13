"Buenos días, señorita": la columna de Alejandro Mareco por el Día del Maestro

"La experiencia ha demostrado efectivamente que la mujer es el mejor de los maestros, porque es más perseverante en la dedicación a la enseñanza, desde que no se le presentan como al hombre otras carreras para tentar su actividad o ambición". Estas palabras fueron pronunciadas por Nicolás Avellaneda durante su presidencia (1874-1880).

La presencia de la mujer al frente de las aulas sería un rasgo definitivo de la educación argentina, pues siguen siendo abrumadoramente mayoritarias.

Aunque el primer maestro en estas tierras fue el español Pedro de Vega, en Santa Fe. Y tanta era su valoración que tenía prohibido dejar la ciudad bajo pena de pagar una multa.

Ya en el siglo 19, un grupo de maestras emblemáticas fueron las que Domingo Faustino Sarmiento convocó a venir desde Estados Unidos, en su presidencia (1868-1874), tentándola con sueldos más altos a los que ganaban en Seattle. Claro que debían provenir de buenas familias, ser muchachas jóvenes solteras, e incluso bien parecidas.

Las exigencias en los finales del siglo 19 serían aún más severas. “No podían tomar alcohol en público, no podían usar vestido que se les viera el talón, no podían estar a solas en un coche con un hombre o en un salón solas con un hombre, no podían ir a las heladerías porque eran algo así como bares, y no podían tener novio ni casarse. Era como una especie de sacerdocio, las querían 100 por ciento para enseñar. Y bueno, estas mujeres estaban dispuestas a eso, firmaban ese contrato. Era tal la vocación que estaban dispuestas a renunciar a todo”.

La explicación es de la escritora Viviana Rivero, autora del libro “Mujer y maestra”.

Pero también sería una maestra la iniciadora de la primera huelga docente. Se produjo en 1881, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, en San Luis. Encabezadas por Enriqueta Lucero de Lallemant, las docentes reclamaron por un largo atraso en el pago de sus sueldos y contra recortes para todos los empleados públicos.

“Nos hemos resignado muchos años, con la esperanza de que esto mejorase; más viendo las nuevas dificultades que se presentan para el pago, no nos queda otro recurso que suspender las tareas escolares”, plantearon.

Muchas veces palabras similares volverían a repetirse a lo largo de la historia de nuestras aulas y la constante postergación de los docentes.