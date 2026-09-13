Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 5°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1033 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para este domingo, se anticipa una temperatura mínima de 4° y una máxima de 8°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad alta y el cielo nublado caracterizarán el día, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un cambio gradual en las temperaturas. Para el lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15, las temperaturas oscilarán entre 9° y 22°, con cielo despejado. El miércoles 16, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con algunas nubes. Finalmente, el jueves 17, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo mayormente nublado.