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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 14°. Se espera un cielo con pocas nubes y vientos suaves del sureste.

13/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de few clouds, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste y la presión atmosférica se sitúa en 1031 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Durante el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un domingo agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 17°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, se espera un día soleado con una mínima de 8° y una máxima de 22°. El miércoles 16 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 22°, manteniendo un cielo despejado. Finalmente, el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, con cielo mayormente despejado. El viernes 18 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 23°, con nubes cubriendo el cielo.

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