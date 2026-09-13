Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

El clima en Rosario para este domingo 13 de septiembre se presenta con condiciones óptimas, destacándose un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se sitúa en un 41%, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es excelente, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 4° y la máxima alcance los 16°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con un clima propicio para actividades al aire libre. La presión atmosférica se encuentra en 1034 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto al pronóstico extendido, el lunes 14 de septiembre se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. Para el martes 15, se prevé un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 7° y 24°. El miércoles 16, la mínima será de 8° y la máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. El jueves 17 se espera un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 25°, aunque se prevén algunas nubes. Finalmente, el viernes 18, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, el clima en Rosario para este domingo 13 de septiembre es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.