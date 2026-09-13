Pullaro a Cadena 3 tras la apertura de los Juegos Suramericanos: “Son pequeñas caricias al alma”
El gobernador destacó la multitudinaria apertura en Rosario y consideró que el evento muestra una recuperación de la ciudad y la provincia. También reconoció las dificultades económicas: “La gente no la está pasando bien”.
13/09/2026 | 10:16Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El gobernador Pullaro destacó la multitudinaria apertura en Rosario.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este domingo el impacto que tuvo en Rosario la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aseguró que la celebración dejó una imagen de recuperación para una ciudad que, según remarcó, atravesó años difíciles.
En diálogo con Cadena 3 Rosario, durante la primera jornada de competencia, el mandatario habló de “mucha emoción” y “mucha alegría” por lo vivido desde el inicio del evento.
“Sentimos que estamos volviendo a la provincia de Santa Fe, una provincia que le tocó sufrir tanto, una ciudad como Rosario que le tocó sufrir tanto”, expresó.
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Pullaro hizo especial referencia a la convocatoria alcanzada durante la ceremonia inaugural y sostuvo que el espectáculo permitió mostrar otra cara de Rosario.
“Que hayamos festejado el inicio de los Juegos Suramericanos, 250.000 personas con algo increíble, único, de nivel internacional, nos hace ver que vamos por el camino correcto”, afirmó.
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Apertura. Comenzaron los Juegos Suramericanos con una imponente ceremonia en Rosario
La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina. Asistieron 250 mil personas.
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El reconocimiento de las dificultades
El gobernador también señaló que el clima generado por los Juegos no puede desligarse de la situación económica que atraviesan distintos sectores de la población.
“Falta mucho todavía, hay mucho esfuerzo, la gente no la está pasando bien, pero estas son pequeñas caricias al alma que nos estamos dando”, sostuvo.
La frase sintetizó el contraste que planteó Pullaro entre las dificultades cotidianas y la posibilidad de que un acontecimiento deportivo internacional genere un espacio de celebración colectiva.
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En Rosario. Pullaro dejó abiertos los Juegos Suramericanos: "Bienvenidos a la tierra del deporte"
El gobernador encabezó la ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera y pronunció un discurso con fuerte carga simbólica, en el que reivindicó la historia de Rosario, el esfuerzo de la organización y los valores del deporte.
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El legado después de los Juegos
Más allá del desarrollo de las competencias, Pullaro volvió a poner el foco en lo que quedará para Rosario y Santa Fe una vez finalizado el evento.
“El desafío y el legado de todo esto es que juntos podemos salir adelante”, afirmó.
Los Juegos Suramericanos iniciaron este domingo su primera jornada completa de actividad después de la ceremonia inaugural, con competencias distribuidas en Rosario y otras sedes de la provincia.
Para el Gobierno santafesino, el torneo no sólo representa un acontecimiento deportivo de alcance internacional, sino también una oportunidad para mostrar las obras realizadas, recuperar espacios urbanos y consolidar infraestructura que permanecerá en uso una vez terminada la competencia.
Lectura rápida
¿Qué evento se inauguró en Rosario? Se inauguraron los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quién destacó el impacto de los Juegos? El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
¿Cuándo se inició la primera jornada de competencia? La primera jornada de competencia inició el domingo, después de la ceremonia inaugural.
¿Dónde se llevan a cabo las competencias? Las competencias se llevan a cabo en Rosario y otras sedes de la provincia de Santa Fe.
¿Por qué son importantes los Juegos para la ciudad? Representan una oportunidad para mostrar obras realizadas y recuperar espacios urbanos, además de ser un evento de alcance internacional.