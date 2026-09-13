Pullaro a Cadena 3 tras la apertura de los Juegos Suramericanos: “Son pequeñas caricias al alma”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este domingo el impacto que tuvo en Rosario la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aseguró que la celebración dejó una imagen de recuperación para una ciudad que, según remarcó, atravesó años difíciles.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, durante la primera jornada de competencia, el mandatario habló de “mucha emoción” y “mucha alegría” por lo vivido desde el inicio del evento.

“Sentimos que estamos volviendo a la provincia de Santa Fe, una provincia que le tocó sufrir tanto, una ciudad como Rosario que le tocó sufrir tanto”, expresó.

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Pullaro hizo especial referencia a la convocatoria alcanzada durante la ceremonia inaugural y sostuvo que el espectáculo permitió mostrar otra cara de Rosario.

“Que hayamos festejado el inicio de los Juegos Suramericanos, 250.000 personas con algo increíble, único, de nivel internacional, nos hace ver que vamos por el camino correcto”, afirmó.

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El reconocimiento de las dificultades

El gobernador también señaló que el clima generado por los Juegos no puede desligarse de la situación económica que atraviesan distintos sectores de la población.

“Falta mucho todavía, hay mucho esfuerzo, la gente no la está pasando bien, pero estas son pequeñas caricias al alma que nos estamos dando”, sostuvo.

La frase sintetizó el contraste que planteó Pullaro entre las dificultades cotidianas y la posibilidad de que un acontecimiento deportivo internacional genere un espacio de celebración colectiva.

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El legado después de los Juegos

Más allá del desarrollo de las competencias, Pullaro volvió a poner el foco en lo que quedará para Rosario y Santa Fe una vez finalizado el evento.

“El desafío y el legado de todo esto es que juntos podemos salir adelante”, afirmó.

Los Juegos Suramericanos iniciaron este domingo su primera jornada completa de actividad después de la ceremonia inaugural, con competencias distribuidas en Rosario y otras sedes de la provincia.

Para el Gobierno santafesino, el torneo no sólo representa un acontecimiento deportivo de alcance internacional, sino también una oportunidad para mostrar las obras realizadas, recuperar espacios urbanos y consolidar infraestructura que permanecerá en uso una vez terminada la competencia.