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Dieciséis allanamientos en Rosario y V.G. Gálvez dejaron un detenido, armas y drogas

La PDI desplegó operativos en distintos barrios de ambas ciudades por causas vinculadas a homicidios, balaceras e intimidación pública. Secuestraron siete armas, más de 350 municiones, 31 celulares y estupefacientes.

13/09/2026 | 12:15Redacción Cadena 3 Rosario

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Secuestraron siete armas, más de 350 municiones, 31 celulares y estupefacientes.

FOTO: Secuestraron siete armas, más de 350 municiones, 31 celulares y estupefacientes.

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Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con un hombre detenido, una adolescente aprehendida y el secuestro de armas, municiones, teléfonos celulares y presunta droga, tras 16 allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Las medidas fueron ordenadas en el marco de distintas investigaciones por homicidios, abuso de armas e intimidación pública. Los procedimientos alcanzaron, entre otros puntos, sectores de los barrios Las Flores, La Carne, La Paloma y La Rivera.

De acuerdo con la investigación, los operativos buscan avanzar sobre personas que actuarían en los niveles inferiores de distintas estructuras criminales. Las pesquisas analizan posibles conexiones con sectores vinculados a Los Monos, Los Menores y la organización encabezada por Esteban Alvarado, aunque esas relaciones forman parte de la investigación en curso.

Armas, municiones y teléfonos

Durante los procedimientos, los agentes incautaron siete armas de fuego, entre pistolas y revólveres de distintos calibres, además de más de 350 municiones y 31 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

También fueron encontrados 35 envoltorios con material vegetal presuntamente compatible con marihuana y otros 13 con una sustancia que sería cocaína. Las muestras fueron derivadas al área especializada en Microtráfico para establecer su composición mediante los análisis correspondientes.

En uno de los domicilios fue detenido Alexis Maximiliano B., de 28 años. En otro procedimiento quedó aprehendida una adolescente de 16 años, por lo que tomó intervención la Fiscalía de Menores. Otras dos menores halladas en una vivienda fueron entregadas al cuidado de una familiar.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la Brigada UVAL, dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones Región 2, con apoyo de otras brigadas de la PDI y grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe.

La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas, a cargo del fiscal Franco Miatello, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar posibles responsabilidades y avanzar sobre los hechos investigados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el operativo? Un operativo de la PDI resultó en la detención de un hombre y una adolescente, y el secuestro de armas, municiones, teléfonos celulares y presunta droga.

¿Quiénes fueron detenidos? Fue detenido Alexis Maximiliano B., de 28 años, y una adolescente de 16 años fue aprehendida.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los 16 allanamientos se llevaron a cabo recientemente en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

¿Dónde se realizaron los procedimientos? Los procedimientos abarcaron barrios como Las Flores, La Carne, La Paloma y La Rivera.

¿Por qué se realizaron los allanamientos? Se ordenaron en el marco de investigaciones por homicidios, abuso de armas e intimidación pública.

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