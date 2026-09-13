Video: así fue la brillante largada de Colapinto que le permitió ganar dos posiciones en Madrid

FOTO: Colapinto tuvo una brillante largada (Foto: captura de video)

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El piloto argentino Franco Colapinto volvió a hacer gala de sus dotes en la largada de GP de España en el circuito de Madring, en Madrid: ganó dos posiciones gracias a su talento en el arranque.

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Onboard de la excelente salida de Franco!!



P7 gano dos posiciones. pic.twitter.com/bv0U63r7Xc — Colapinto 43 ???? (@Colapinto_f126) September 13, 2026