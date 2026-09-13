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Video: así fue la brillante largada de Colapinto que le permitió ganar dos posiciones en Madrid

En una maniobra que se la hace costumbre, el piloto argentino volvió a hacer gala de sus dotes en el arranque del GP de España en el circuito de Madring. Mirá.

13/09/2026 | 10:33Redacción Cadena 3

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Colapinto tuvo una brillante largada (Foto: captura de video)

FOTO: Colapinto tuvo una brillante largada (Foto: captura de video)

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El piloto argentino Franco Colapinto volvió a hacer gala de sus dotes en la largada de GP de España en el circuito de Madring, en Madrid: ganó dos posiciones gracias a su talento en el arranque.

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/Fin Código Embebido/Video: Colapinto 43/X

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