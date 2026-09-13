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Trágico accidente en Temperley: un colectivero falleció tras chocar contra una vivienda

El conductor de la línea 527 perdió el control y embistió una vivienda en Temperley. Vecinos aseguran que venía a alta velocidad y la propiedad sufrió graves daños.

13/09/2026 | 10:29Redacción Cadena 3

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Trágico accidente en Temperley: un colectivero falleció tras chocar contra una vivienda

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Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Un colectivero que prestaba servicio en la línea 527 falleció en un accidente ocurrido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Temperley. El trágico suceso se produjo cuando el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra el frente de una casa, dejando el vehículo incrustado en la propiedad.

El incidente tuvo lugar pasadas las 23:00 del sábado, en la intersección de las calles Caaguazú y Dinamarca, en el partido de Lomas de Zamora. Según información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, el chofer, que no transportaba pasajeros en ese momento, habría estado conduciendo a alta velocidad, según relatan los vecinos.

Tras la colisión, la parte frontal del colectivo quedó dentro de la vivienda, que sufrió importantes destrozos. Efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en el lugar para investigar las causas que llevaron al accidente.

Uno de los residentes de la propiedad afectada comentó que tuvo una suerte increíble, ya que en el momento del impacto se encontraba trabajando en otra habitación. "Acá duermo. Por suerte estaba trabajando", expresó el vecino al mostrar los daños en su hogar.

Otra mujer, que vive en la casa contigua, relató que celebraba el cumpleaños de su hija cuando escuchó el fuerte estruendo del choque. "Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro", relató en declaraciones a la señal de cable LN+.

La mujer añadió que su marido logró liberar la reja para salir y, aunque intentó ayudar al chofer, se dio cuenta de que ya no podía hacer nada. "Estaba sin vida", concluyó.

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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