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Walter Carabajal trajo lo mejor del folclore a los estudios de Cadena 3

El artista llevó su música a los estudios de la radio y destacó la importancia de mantener viva la raíz del género y seguir buscando nuevas formas de acercarlo al público.

13/09/2026 | 13:44Redacción Cadena 3

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Walter Carabajal, en Cadena 3.

FOTO: Walter Carabajal, en Cadena 3.

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    Audio. Walter Carabajal trajo lo mejor del folclore a los estudios de Cadena 3

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Walter Carabajal visitó los estudios de Cadena 3 y compartió su música y su mirada sobre el presente del folclore argentino.

El artista destacó la importancia de mantener las raíces del género, pero también de encontrar nuevas formas de renovarlo y acercarlo a las nuevas generaciones.

“La raíz siempre está: llevamos en la sangre el folclore, nuestra música. Queremos estar presentes y actualizados, así que estamos en esa búsqueda de aportar cosas para el folclore, para que siga estando en el corazón de la gente”, expresó.

Walter comenzó recientemente su etapa como solista tras integrar durante 33 años el histórico conjunto folclórico Los Carabajal.

Escuchá su presentación:

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Lectura rápida

1. ¿Quién visitó los estudios de Cadena 3?

Walter Carabajal visitó los estudios de Cadena 3.

2. ¿Qué destacó Walter Carabajal sobre el folclore argentino?

Destacó la importancia de mantener las raíces del género y de renovarlo para acercarlo a las nuevas generaciones.

3. ¿Cuánto tiempo formó parte de Los Carabajal?

Walter Carabajal integró el conjunto folclórico Los Carabajal durante 33 años.

4. ¿Cuál es el enfoque actual de Walter Carabajal en su carrera?

Su enfoque actual es su etapa como solista y aportar cosas al folclore.

5. ¿Qué expresó Walter sobre el folclore?

Expresó que “la raíz siempre está” y que buscan que el folclore siga en el corazón de la gente.

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