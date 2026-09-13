Walter Carabajal trajo lo mejor del folclore a los estudios de Cadena 3

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Walter Carabajal visitó los estudios de Cadena 3 y compartió su música y su mirada sobre el presente del folclore argentino.

El artista destacó la importancia de mantener las raíces del género, pero también de encontrar nuevas formas de renovarlo y acercarlo a las nuevas generaciones.

“La raíz siempre está: llevamos en la sangre el folclore, nuestra música. Queremos estar presentes y actualizados, así que estamos en esa búsqueda de aportar cosas para el folclore, para que siga estando en el corazón de la gente”, expresó.

Walter comenzó recientemente su etapa como solista tras integrar durante 33 años el histórico conjunto folclórico Los Carabajal.

Escuchá su presentación:

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