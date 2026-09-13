Raúl Lavié, distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura: “No perdí el fuego sagrado"

Raúl Lavié fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura a quienes realizan un aporte excepcional al patrimonio cultural argentino. La ceremonia se realizó en el Palacio Libertad y estuvo encabezada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

La celebración de la extensa trayectoria del artista tuvo su continuidad este sábado 12 de septiembre, cuando se presentó en el Teatro Colón junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, en el concierto “Clásicos Argentinos”.

Un día después de esa presentación, Lavié habló con Cadena 3 y reflexionó sobre el reconocimiento recibido y sobre una carrera que comenzó cuando tenía apenas 15 años.

“Este reconocimiento me hizo surgir una pregunta, que me hago siempre que me premian: ¿estoy capacitado para recibir ese premio?”, contó.

A sus 89 años, el cantante repasó sus 74 años de trayectoria y destacó el vínculo que construyó con la música argentina.

“Después de recorrer el tiempo que llevo en mi profesión, que son 74 años, comencé a los 15 y tengo 89, me doy cuenta que recorrí mucho camino, sobre todo con la historia de la música argentina”, señaló.

En ese sentido, recordó que interpretó obras de distintos géneros y de numerosos autores: “Hice prácticamente todo lo que se ha escrito en géneros diferentes en todo este tiempo, tanto sea temas de Chico Novarro, Cacho y otros, a un repertorio folclórico y el tango”.

“Lo importante es, en este caso, lo que hice por nuestra música. Y dije: bueno, lo acepto con mucho orgullo, porque fue una lucha grande”, agregó.

“A los 89 años sigo vigente”

Lavié también se refirió a la emoción que le provocó ver el Teatro Colón colmado durante su presentación.

“Es una historia que hoy, a los 89 años, me encuentra vigente, apoyado por el público, como anoche, cuando vi el Teatro Colón colmado. Cuando prendieron las luces vi los balcones llenos de rostros que agradecían, saludaban”, relató.

“Me di cuenta que hice mucho por lograrlo y por eso estoy orgulloso del premio y del cariño que me siguen dando”, expresó.

El artista recordó además cómo comenzó su vínculo con la música. Según contó, cuando tenía 14 años, un maestro de música de Rosario, Alfredo Serafino, escuchó su voz y recomendó a su madre y a su abuela que lo enviaran a estudiar canto.

“Me llevaron a la fuerza y sin quererlo comenzó todo. Me di cuenta que ese iba a ser mi destino”, recordó.

Sus primeros años estuvieron atravesados también por el trabajo y la necesidad de ayudar a sus abuelos. “Terminé la primaria y tuve que hacerme cargo de mis abuelos y empezar a trabajar: trabajé en una farmacia, en una casa de moda femenina, terminé como empleado en una casa de música en Rosario y mientras tanto nació la vocación de la música”, contó.

A los 17 años dejó esas actividades para dedicarse a su carrera artística. Un año después llegó a Buenos Aires y debutó profesionalmente.

La radio, la televisión y el vínculo con el público

Lavié destacó además la importancia que tuvieron la radio y posteriormente la televisión para construir su relación con el público argentino.

“La televisión fue importante para darme popularidad. Mis comienzos fueron en la radio, a los 18 años, y ahí me conecté con las familias argentinas, y no me abandonaron jamás”, explicó.

“Ahora me ven hijos, nietos y bisnietos, y mantengo esa relación de amor con las familias argentinas, que es lo que más me interesa, porque me elevaron a este sitial de preferencia”, añadió.

El cantante también explicó cuál fue la premisa que guió su carrera: “No necesité de un equipo que me dijera qué es lo que tenía que hacer, sino que me basé en algo más simple: qué es lo que no tenía que hacer”.

Y resumió los valores que buscó mantener durante su vida: “Traté de cumplir con los preceptos que me enseñaron mis abuelos, de ser humilde, generoso, de aceptar lo mejor de la gente”.

“No hay que perder el fuego sagrado”

Para Lavié, una de las claves para mantenerse vigente durante más de siete décadas fue conservar intacta la pasión por el escenario.

“Aprendí a no perder el fuego sagrado, que es fundamental para un artista. Dios me dotó de una fuerza espiritual muy grande, y ahí estoy”, afirmó.

“Puedo estar cansado muchas veces, pero las ansias de subirme a un escenario me dan esa cosa revolucionaria de entregar todo en él y sentir la emoción de aquellos que lo reciben. Eso me produce felicidad”, expresó.

Finalmente, Lavié recordó que no tuvo la figura paterna como referencia durante su infancia, aunque aseguró que encontró otros modelos para construir su camino.

“No conocí un padre como para tener un faro, pero fui bien educado. Me basé en reflejarme en gente que respeté y admiré, y me basé en eso para ser un hombre de bien, que ama a las personas sin importar su condición social, sexual ni de colores”, sostuvo.

“Para mí la gente es una sola, viviente, pensante, elegida para transmitirle a uno todo lo que esa persona necesita”, concluyó.

Entrevista de "Amamos los Domingos"