Juegos Suramericanos: la agenda completa de este domingo 13 de septiembre

FOTO: Los Suramericanos fueron inaugurados este sábado.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Tras la gran apertura del sábado, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este domingo 13 de septiembre con una amplia agenda de competencias en las tres ciudades sede.

En Santa Fe, el Lago del Sur es escenario de las primeras definiciones por medallas de la jornada, con las pruebas de 10 kilómetros de aguas abiertas masculino y femenino, desde las 9.

En Rosario, hay actividad desde la mañana con gimnasia artística, mientras que por la tarde se presentarán los hermanos Capogrosso en beach vóley. Además, habrá competencias de buceo, deportes electrónicos, gimnasia artística, natación y esgrima.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La agenda en Santa Fe

Lago del Sur – Natación en aguas abiertas

9.00: 10 kilómetros masculino.

9.05: 10 kilómetros femenino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La agenda en Rosario

Gimnasia artística

9.00 a 13.00: competencias.

17.00: participación de los hermanos Capogrosso en beach vóley.

Centro Acuático Provincial – Buceo

13.00: trampolín femenino de 1 metro.

Arena L2 – Deportes electrónicos

13.00 a 14.00: competencias.

Arena Invencible – Gimnasia artística

18.00: final de concurso completo.

18.00: final por equipos masculino.

Arena Invencible – Natación

18.00: 800 metros libre masculino.

18.00: 200 metros estilos femenino.

18.00: 200 metros estilos masculino.

18.00: 100 metros libre femenino.

18.00: 100 metros libre masculino.

18.00: 100 metros braza femenino.

18.00: 100 metros braza masculino.

18.00: 50 metros espalda femenino.

18.00: 50 metros espalda masculino.

18.00: relevos 200 metros femenino.

18.00: relevos 200 metros masculino.

CAP – Estadio Salvador Bonilla – Esgrima

19.00: florete individual femenino.

19.00: florete individual masculino.

La agenda en Rafaela

Rafaela Invencible

Desde las 15.00 comenzarán distintas competencias.

Durante la jornada no habrá definiciones por medallas.