Juegos Suramericanos: la agenda completa de este domingo 13 de septiembre
El megaevento polideportivo tendrá una intensa jornada de competencias en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Habrá definiciones por medallas en natación, gimnasia artística, buceo y esgrima. Cobertura de Cadena 3.
13/09/2026 | 09:23Redacción Cadena 3
FOTO: Los Suramericanos fueron inaugurados este sábado.
Tras la gran apertura del sábado, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este domingo 13 de septiembre con una amplia agenda de competencias en las tres ciudades sede.
En Santa Fe, el Lago del Sur es escenario de las primeras definiciones por medallas de la jornada, con las pruebas de 10 kilómetros de aguas abiertas masculino y femenino, desde las 9.
En Rosario, hay actividad desde la mañana con gimnasia artística, mientras que por la tarde se presentarán los hermanos Capogrosso en beach vóley. Además, habrá competencias de buceo, deportes electrónicos, gimnasia artística, natación y esgrima.
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Apertura. Comenzaron los Juegos Suramericanos con una imponente ceremonia en Rosario
La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina. Asistieron 250 mil personas.
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La agenda en Santa Fe
Lago del Sur – Natación en aguas abiertas
9.00: 10 kilómetros masculino.
9.05: 10 kilómetros femenino.
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Agenda. Juegos Suramericanos 2026: toda la agenda de este domingo en Rosario
La primera jornada plena de competencia tendrá actividad desde las 9 en distintos escenarios de la ciudad. Habrá esgrima, gimnasia, natación, vóley playa, ecuestre, esports, billar, ajedrez y clavados, con presencia de deportistas rosarinos.
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La agenda en Rosario
Gimnasia artística
9.00 a 13.00: competencias.
17.00: participación de los hermanos Capogrosso en beach vóley.
Centro Acuático Provincial – Buceo
13.00: trampolín femenino de 1 metro.
Arena L2 – Deportes electrónicos
13.00 a 14.00: competencias.
Arena Invencible – Gimnasia artística
18.00: final de concurso completo.
18.00: final por equipos masculino.
Arena Invencible – Natación
18.00: 800 metros libre masculino.
18.00: 200 metros estilos femenino.
18.00: 200 metros estilos masculino.
18.00: 100 metros libre femenino.
18.00: 100 metros libre masculino.
18.00: 100 metros braza femenino.
18.00: 100 metros braza masculino.
18.00: 50 metros espalda femenino.
18.00: 50 metros espalda masculino.
18.00: relevos 200 metros femenino.
18.00: relevos 200 metros masculino.
CAP – Estadio Salvador Bonilla – Esgrima
19.00: florete individual femenino.
19.00: florete individual masculino.
La agenda en Rafaela
Rafaela Invencible
Desde las 15.00 comenzarán distintas competencias.
Durante la jornada no habrá definiciones por medallas.
Lectura rápida
¿Qué eventos se llevan a cabo en los Juegos Suramericanos? Competencias de natación, gimnasia artística, beach vóley, buceo, deportes electrónicos y esgrima.
¿Quiénes son los destacados en la jornada? Los hermanos Capogrosso en beach vóley.
¿Cuándo se realizan las competencias de natación en Santa Fe? Desde las 9 de la mañana del 13 de septiembre.
¿Dónde se realizan las competencias de esgrima? En el Estadio Salvador Bonilla del CAP.
¿Por qué no habrá definiciones por medallas en Rafaela? Durante la jornada del 13 de septiembre no están programadas definiciones por medallas.