FOTO: Victoria Rojo, la influencer de 24 años que lucha por sus derechos ante la burocracia médica

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- La historia de Victoria Rojo, una joven de 24 años, refleja la lucha constante por la autonomía y calidad de vida que enfrenta debido a la indiferencia de su obra social. "Empecé a sentir dolores que me dan miedo", confiesa.

En conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Victoria, quien nació con hipoglosia-hipodactilia —también conocido como síndrome de Hanhart—, narró las numerosas dificultades burocráticas que ha tenido que sortear desde su infancia para acceder a recursos necesarios para su bienestar. "El síndrome provoca que no se desarrollen completamente las cuatro extremidades del cuerpo", explica.

Victoria no centra su relato en la falta de sus piernas o la malformación de su brazo, sino en la negativa a proporcionarle los recursos que le permitirían una movilidad adecuada, además del deterioro de las prótesis que posee.

"Mi familia no sabía que iba a nacer así porque era el año 2001 y no había tecnología suficiente para mostrar el desarrollo fetal. Al nacer, mi madre buscó alternativas para que yo pudiera ser más independiente, incluyendo la colocación de prótesis desde muy pequeña: mis primeras prótesis de brazo fueron a los 3 meses y, al año, las de piernas. En ese momento, eran dos pilones de madera, ya que soy de un pequeño pueblo de la sierra de Córdoba y no había acceso a buenos materiales o profesionales en ese campo", detalla Rojo.

La juventud de Victoria estuvo marcada por la búsqueda de soluciones temporales en lugar de la verdadera independencia. "Desde pequeña usaba una prótesis cosmética en el brazo. Con el tiempo, un fisiatra me sugirió que, debido a mi condición y a la falta de casi tres extremidades, necesitaba prótesis biónicas, que ofrecen un movimiento más natural y soportan más peso", señala.

Victoria explica que las prótesis mecánicas son limitadas: "Con las biónicas, puedo escalar o andar en bicicleta, aunque no correr". La comparación entre prótesis biónicas y mecánicas es clara: las primeras permiten un rango de movimiento mucho más amplio y son más adaptables.

En su testimonio, Victoria menciona que, tras ganar un juicio contra la obra social APROSS a los 18 años, aún enfrenta dificultades. "Durante tres años, intentamos que me aprobaran la prótesis del brazo y entre uno y dos años con las de las piernas. La obra social alegaba que no podía utilizarlas y que el presupuesto era excesivo", relata.

La burocracia ha sido un obstáculo constante: "En una revisión, los médicos de APROSS sugirieron que utilizara un andador en lugar de pedir prótesis, considerándolo un lujo y no un derecho". A pesar de haber ganado el juicio, la mano biónica que recibió estaba defectuosa y tuvo que costear su reparación, además de viajar a Buenos Aires para ello.

La situación actual de Victoria es compleja: "Aún no hemos llegado a juicio, estamos en la etapa del amparo. Es un proceso estresante, especialmente porque ahora tengo que lidiar con esto como adulta", menciona.

La joven también se enfrenta a la falta de trabajo formal, lo que limita sus opciones. "Nunca he tenido un empleo debido a la discriminación hacia las personas con discapacidad. Mis únicos ingresos provienen de la pensión por discapacidad, lo que no me permite vivir sola".

Victoria se ha convertido en una influencer, buscando visibilizar las problemáticas de las personas con discapacidad. "No crecí con referentes en los medios, y eso me llevó a crear contenido informativo en redes sociales. Mi primer video fue una crítica a la municipalidad por el mal estado de las calles y rampas en mi pueblo", recuerda.

Hoy, Victoria espera que su lucha inspire a otros y que, a través de su voz, se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad en el país.