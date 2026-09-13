El cardenal Ángel Rossi instó a vivir en misericordia y perdón para acercarse a Dios
El arzobispo de Córdoba señaló en su homilía dominical que el mundo "necesita perdón", porque "rompe la cadena del resentimiento, la venganza y la violencia". Escuchá.
13/09/2026 | 09:50Redacción Cadena 3
FOTO: El cardenal Ángel Rossi presidió la misa de este domingo.
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Santa Misa
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