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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, Mendoza presenta un clima fresco con una mínima de 2° y una máxima de 11°. El cielo se mantendrá despejado y la humedad alcanzará el 61%.

13/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un estado de cielo despejado con una temperatura actual de 5°. La sensación térmica es de 3°. La humedad se encuentra en un 61%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1029 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para este domingo 13 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad será del 61%, y la visibilidad se mantendrá en 10000 metros. El viento, que sopla desde el este a 3.6 m/s, no generará inconvenientes en las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas en ascenso. El lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 20°, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Para el miércoles 16, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El jueves 17, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 18, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con algunas nubes dispersas.

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